Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: «Meglio pop che snob»

Antonella Clerici ha deciso questa mattina di prendere le difese di Benedetta Rossi, travolta nei giorni scorsi da una serie di polemiche e frecciatine sul web. La conduttrice ha scelto di ritagliarsi uno spazio nella sua trasmissione È sempre mezzogiorno per prendere posizione nei confronti di un certo tipo di approccio alla cucina, lo stesso al centro delle critiche social della più nota cuoca di Youtube.

Antonella Clerici difende Benedetta Rossi dagli haters

Sabato sera, Benedetta aveva condiviso sui suoi profili social un durissimo sfogo nei confronti di chi, online, si prende gioco di lei per la semplicità delle sue ricette, preparazioni alla portata di tutti non soltanto a livello tecnico ma anche economico. Il suo canale di cucina facile è infatti nato proprio per dare la possibilità a chiunque, anche a chi non ha molti soldi da spendere, di dare vita a piatti gustosi senza dover per forza sborsare somme ingenti al supermercato.

Un approccio, quello di certi media che si sono scagliati contro la Rossi, definito snob dalla conduttrice Rai, che ha così commentato con tono piccato le offese arrivate all’amica: «Come ha detto bene Francesco Canino, i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob». Qui sotto il video del suo sfogo.

Dire ad Antonella Clerici “sa troppo di sugo” qualifica chi l’ha detto e non di certo lei che si è meritata il palco di Sanremo esattamente quanto i suoi colleghi maschi, con onestà, passione ed una lunga gavetta alle spalle. Che brutta gente. pic.twitter.com/TmKxWSPVwb — isabella insolia (@isainsolia) May 8, 2023

La stoccata ad un cantante misterioso

Non paga, Antonella Clerici ha poi voluto togliersi un altro sassolino dalla scarpa. Sembra infatti che durante il suo Sanremo, quello condotto nel 2010, ci fosse stato qualche cantante che si era permesso di snobbarla per un motivo esecrabile. Ecco le parole della conduttrice del merito della questione: «E un’altra cosa! Quando ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse “Non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie B, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito».

Lo sfogo di Benedetta Rossi

Tornando alla vicenda principale, senza fare un j’accuse preciso Benedetta si era scagliata contro coloro che hanno criticato la sua scelta di utilizzare certi ingredienti, economici e alla portata di tutti, per le sue preparazioni. I commentatori del web, a suo dire, offendendo lei offendono «intere categorie di persone», ovvero quelle che fanno la spesa al discount, che possono permettersi prodotti meno pregiati (come «il tonno in scatola») e non hanno il tempo di preparare, per esempio, una pasta sfoglia da zero: «Cari criticoni del web, forse non sapete che c’è gente che quando va a fare la spesa deve controllare quanto le resta sul portafoglio e deve far quadrare i conti della famiglia. Quando andavo a scuola mi hanno insegnato che non va discriminato il compagnetto di classe con la famiglia in difficoltà. Mi hanno anche insegnato a rispettare il cibo, tutto il cibo. Sono felice per voi che potete fare i fighetti e permettervi tanti lussi, ma vorrei dirvi che non vi potete permettere di offendere la mia community».