Antlers – Spirito Insaziabile, anticipazioni e trama del film horror

Antlers- Spirito Insaziabile è un film horror dalle sfumature thriller e fantasy diretto da Scott Cooper con protagonisti Keri Russell e Jesse Plemons. Ecco le anticipazioni e la trama della pellicola.

Antlers- Spirito Insaziabile trama

Il film ruota attorno alla storia di Julia Meadows (Russell). Lei è un’insegnante in una cittadina dell’Oregon, negli Stati Uniti, che si interessa ad un timido e introverso studente, Lucas Weaver (Jeremy Thomas). Proprio l’alunno nasconde un terribile segreto, in grado di mettere in pericolo la vita degli abitanti della città, in cui la donna vive insieme al fratello sceriffo Paul (Plemons).

Julia Meadows è un’insegnante di scuola che si dedica a trasmettere ai propri studenti dei valori sani, in modo che crescano e diventino cittadini responsabili nel Paese. Sebbene, ,per via della sua professione, abbia incontrato molti bambini nel corso della carriera, non ha mai conosciuto nessuno come il timido Lucas Weaver, che cova un tremendo segreto. Lo studente, schivo e tenebroso, sembra ospitare creature soprannaturali nella sua casa.

La natura allarmante degli incidenti sospetti in città, unita allo strano comportamento di Lucas, spinge immediatamente Julia ad agire concretamente. L’insegnante si allea con suo fratello, Paul, che è lo sceriffo locale, per avviare un’indagine sulla questione. Ma quando si avvicinano all’orribile realtà di Lucas e ai suoi impensabili segreti, la loro vita prende una piega oscura. Julia e Paul infatti scoprono che lo studente custodisce in casa una creatura ancestrale, in vita dapprima che la razza umana venisse al mondo.

Tuttavia, è troppo tardi. La cittadina in cui l’insegnante e lo sceriffo vivono, ormai, è in grave pericolo…

Distribuzione del film

La pellicola è prodotta da Guillermo del Toro, David S. Goyer e J. Miles Dale, con la sceneggiatura di C. Henry Chaisson, Nick Antosca e Cooper. La storia si basa sul racconto The Quiet Boy, scritto da Antosca, pubblicato sul magazine Guernica. Il film è stato distribuito, in Italia, nelle sale cinematografiche dal 28 ottobre 2021.