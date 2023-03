L’Antitrust un’istruttoria su TikTok per la sfida della «cicatrice francese»

Anche l’Antitrust è contro TikTok. L’autorità non ritiene adeguati i sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi, soprattutto quelli pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta. Ha quindi aperto un’istruttoria in relazione alla sfida della «cicatrice francese».

L’istruttoria dell’Antitrust su TikTok

L’accusa principale che l’autorità rivolge al colosso è quella di non avere nessun sistema di monitoraggio per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi, soprattutto in presenza di fruitori particolarmente vulnerabili quali i minori. L’iter vede coinvolte anche la società inglese e quella italiana. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha svolto un’ispezione proprio nella sede italiana di TikTok.

L’Antitrust ha deciso di avviare l’istruttoria dopo aver visionato e sapendo della presenza sulla piattaforma di numerosi video di ragazzi che adottano comportamenti autolesionistici, come la recente sfida diventata virale. L’Autorità ha contestato lo sfruttamento di tecniche di Intelligenza Artificiale accusate di essere «suscettibili di provocare un indebito condizionamento dell’utenza». Il riferimento è, in particolare, all’algoritmo su cui è basata la piattaforma che, adoperando i dati degli utenti, personalizza la visualizzazione della pubblicità e ripropone contenuti simili a quelli già visualizzati e con cui si è interagito con dei like.

La challenge della «cicatrice francese»

La challenge in questione è attualmente una delle più popolari tra quelle di TikTok. Arriva direttamente dalla Francia ed è approdata sui banchi delle scuole romane quasi un mese fa. La «cicatrice francese» è riservata anche ai più piccoli e consiste nel pizzicarsi con due dita gli zigomi fino a farsi venire degli ematomi. Erano stati l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Clinica legale in diritto dei minori dell’università Roma Tre a lanciare l’allarme dopo alcune avvisaglie lanciate da alcuni presidi delle scuole della capitale. Casi si sono registrati anche a Codogno, Verona e in Puglia.