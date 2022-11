Antitrust, a Enel multa di 3,5 milioni per messaggi ingannevoli

Guai per l’Enel che deve pagare sanzioni per marketing ingannevole nella vendita di servizi energetici. La segnalazione è stata fatta dai consumatori che ricevevano telefonate da operatori di call center che davano informazioni ingannevoli. L’Antitrust ha deciso quindi di intervenire e ha provveduto a multare l’Enel per comportamento scorretto.

La multa a Enel e le motivazioni della sanzione

Enel ha ricevuto una multa da 3,5 milioni di euro per la sua responsabilità di utilizzare un efficace sistema di controllo sulle modalità attraverso le quali le agenzie partner contattavano la clientela e acquisivano nuovi contratti sul mercato libero dell’energia. Queste agenzie riuscivano a raggiungere il loro obiettivo tramite comportamenti ingannevoli e aggressivi. Per stabilire la somma della sanzione l’Autorità ha tenuto in considerazione non solo la gravità e la durata delle violazioni del Codice del Consumo, ma anche il numero elevato di consumatori coinvolti. Secondo l’Autorità la condotta è risultata aggressiva a causa dell’insistenza di telefonate che diffondevano il messaggio preregistrato, anche rivolta ai moltissimi consumatori che non avevano fornito il consenso ad essere contattati per finalità di marketing.

Inoltre l’Antitrust ha messo in risalto che le agenzie partner hanno consapevolmente eseguito la propria attività di vendita avvalendosi di subagenzie e di singoli agenti, non autorizzati da Enel, utilizzando liste di clienti appartenenti al mercato tutelato. Infine l’agenzia ha condannato queste condotte sottolineando che la pratica commerciale utilizzata era scorretta perché idonee a falsare il comportamento economico del consumatore in merito ad un servizio di interesse primario, quale quello della fornitura dei servizi di energia.

La risposta dell’azienda

Dopo ricevuta la notifica della multa, Enel ha voluto replicare a tale sanzione. L’azienda ha risposto in questo modo: «Enel Energia si vede sanzionata per fatti» di soggetti terzi «nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale e senza prova di una corresponsabilità diretta».

La nota prosegue dicendo: «Nel corso del procedimento non sono state valorizzate le azioni adottate dalla Società, quali le denunce presentate all’Autorità Giudiziaria e le rilevanti sanzioni applicate, per contrastare il fenomeno delle pratiche scorrette» di «operatori che agiscono o spacciandosi Enel o contravvenendo alle rigide regole imposte dalla Società».