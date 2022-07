Antitrust contro Samsung: “Promozioni ingannevoli per i nuovi cellulari”

L’Antitrust ha accusato Samsung di aver praticato una condotta ingannevole per i consumatori che decidevano di vendere il proprio smartphone per uno nuovo. L’accusa si riferisce al ramo italiano della multinazionale sud coreana e alle aziende Opia Ltd e World Business s.r.l. Chi voleva vendere il proprio dispositivo otteneva una valutazione più alta se sceglieva un nuovo modello: perché per l’ente di vigilanza si tratta di una pratica ingannevole?

Antitrust contro Samsung: quali sono le accuse?

Secondo l’Antitrust, Samsung non avrebbe fornito una chiara informazione sulle modalità di vendita. Infatti, il consumatore non sarebbe stato in grado di capire la natura della promozione. Stando all’ente pubblico, chi vendeva lo smartphone e riceveva la valutazione extra, se ne prendeva un altro, non sapeva che si trattava di una stima di massima.

In più, il ruolo del consumatore sarebbe stato terzo rispetto alla società e al cliente finale. Quest’ultimo avrebbe stabilito il prezzo reale senza che chi cedeva il dispositivo potesse sapere l’ammontare della cifra. Tutto questo sarebbe servito a vendere dispositivi usati. I funzionari dell’ente pubblico e il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza hanno proceduto alle ispezioni nella giornata di martedì 26 luglio. Al momento, la stessa Samsung non ha rilasciato dichiarazioni su questa vicenda e sulla sua promozione in Italia.

Cosa succede ora

L’Antitrust “valuterà ora il modo in cui viene rivenduto il prodotto usato. Il consumatore infatti non conosce il prezzo di cessione ed è un soggetto terzo, ovvero l’acquirente, che decide lo stato d’uso e il prezzo stesso”. La notizia è stata rilasciata dallo stesso ente pubblico in una nota. Ancora non si sa cosa farà Samsung, ma sicuramente la procedura andrà avanti per capire meglio quali sono tate le dinamiche. Nel frattempo, la notizia ha raggiunto tutti i paesi del mondo tanto che ne ha parlato anche l’agenzia Reuters.