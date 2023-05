Antimafia, Chiara Colosimo è la nuova presidente della commissione: Pd, M5S e Avs escono prima di votare

La deputata di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, è stata eletta alla presidenza della Commissione parlamentare Antimafia durante la prima seduta della nuova legislatura. Ma non è stata un’elezione facile e lo scontro tra la maggioranza e l’opposizione sul tema sembra appena agli inizi. Tutto è nato da un servizio della trasmissione Report, in cui Colosimo veniva indicata vicina all’ex estremista dei Nar Luigi Ciavardini, condannato a 30 anni per la strade di Bologna, a 13 per l’omicidio di Francesco Evangelista e a 10 per l’assassinio del giudice Mario Amato. Per questo i partiti di opposizione, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra italiana, avevano osteggiato la sua candidatura e sono usciti dall’aula senza votare.

Colosimo eletta con 29 voti

Per eleggere Chiara Colosimo bastavano i voti della maggioranza è così è stato. 29 i sì, una scheda bianca e 4 voti, invece, per Dafne Musolino, senatrice del partito Sud chiama Nord. In totale la commissione è composta da 50 membri ma hanno votato soltanto 34 parlamentari. L’annuncio della fuoriuscita dall’aula da parte dei componenti legati a Pd, Movimento 5 Stelle e Avs era arrivato già prima del voto: «Se questo è il nome, non parteciperemo al voto».

M5S: «Compromessa la credibilità e l’autorevolezza della commissione»

Già nella giornata di ieri, i membri del Movimento 5 Stelle inseriti nella Commissione Antimafia avevano redatto e diffuso una nota polemica: «Le polemiche di questi giorni sulla presidenza della commissione Antimafia rischiano di compromettere la credibilità e l’autorevolezza di un’istituzione delicata e importante per la nostra democrazia. Riteniamo che vadano ascoltate le preoccupazioni delle associazioni delle vittime della mafia e del terrorismo e di Salvatore Borsellino: sono loro che interpretano al meglio i valori della Giustizia presenti nella nostra società. La commissione Antimafia è un pilastro dell’impegno istituzionale per la legalità, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Gli atti della commissione sono nella storia del lavoro investigativo contro le mafie. Per il M5S è dunque irrinunciabile che per la presidenza venga indicata una figura che interpreti lo spirito della legge con cui abbiamo istituito la nuova Commissione. Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni, il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti».

Pd e Avs hanno anticipato l’uscita dall’aula

E anche i membri di Pd e Avs erano stati chiari sull’eventuale fuoriuscita dall’aula. Prima del voto, il senatore dem Walter Verini aveva dichiarato: «Il Pd ha fatto un appello alla maggioranza per cambiare il nome di Chiara Colosimo alla presidenza della Commissione e “se questo appello non sarà accolto, penso che daremo una risposta forte non partecipando alla votazione». Simi le dichiarazioni di alcune fonti interne ad Avs: «La maggioranza avrebbe dovuto farsi carico delle preoccupazioni dei familiari delle vittime delle stragi su Chiara Colosimo alla presidenza della commissione parlamentare Antimafia e avanzare una proposta diversa. In queste condizioni è importante che le opposizioni chiedano unitariamente maggiore rispetto istituzionale e per questo non parteciperemo al voto per eleggere il o la presidente».