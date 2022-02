Prima di lavagne e libri di testo, c’erano gli ostraka. Proprio come quelli recuperati nel sito di Athribis, un antico villaggio a 200 chilometri da Luxor, in Egitto, da una spedizione di archeologi dell’Università di Tubinga. Tra i 18mila frammenti in ceramica risalenti a circa 2000 anni fa, gli studiosi hanno trovato ricevute, volumi scolastici, elenchi di nomi, informazioni commerciali e, addirittura, una serie di frasi che gli insegnanti facevano scrivere agli alunni indisciplinati come punizione. Un repertorio di resti che ha acceso i riflettori su retroscena meno noti della vita quotidiana degli antichi Egizi.

Una scuola egizia rivive in 18mila frammenti di ceramica

Incisi con canne e bastoncini intinti nell’inchiostro, i cocci non sono altro che rimasugli di vasi e barattoli vecchi che non venivano buttati via ma diventavano materiale su cui scrivere. Successive analisi grafologiche hanno rivelato che quattro quinti dei frammenti riportano passaggi in demotico, una delle tre antiche lingue contenute nella Stele di Rosetta. Numerose, poi, sono anche le diciture greco, arabo ed egizio. Secondo quanto riportato dalla CNN, il luogo d’origine del materiale sarebbe una scuola: «Abbiamo trovato elenchi di mesi, numeri, problemi aritmetici, esercizi di grammatica e una sorta di dizionario degli uccelli nel quale a ogni segno è assegnata una specie il cui nome inizia proprio con quella lettera», ha spiegato in un comunicato stampa il professor Christian Leitz, che ha guidato gli scavi in tandem con un team messo in piedi dal ministero del Turismo e delle Antichità egiziano. I pezzi più particolari e insoliti rimangono, tuttavia, quelli che riportano lo stesso simbolo tanto sulla parte anteriore quanto su quella posteriore, un’evidenza che, per gli esperti, richiamerebbe l’abitudine dei maestri a educare gli studenti più disobbedienti alla disciplina costringendoli a scrivere sempre lo stesso termine o, molto più di frequente, lo stesso inciso per più volte.

Tra animali, divinità e forme geometriche cosa contengono gli ostraka

Particolarmente interessanti anche gli ostraka più ‘grafici’, tra cui quelli che riportano disegni di forme umane quasi sicuramente attribuibili alla mano di un bambino, rappresentazioni pittoriche di divinità, figure geometriche e animali come scorpioni e rondini. «Questa scoperta ha un valore straordinario», ha sottolineato l’Università di Tubinga, «È davvero raro trovare un volume così ampio di cocci ben conservati». In passato, infatti, era successo soltanto una volta, nei dintorni della Valle dei Re di Luxor.

Absolutely love this! A child's drawing from ancient Egypt! 2,000 years ago a little kid was learning to draw people (or maybe gods) on an old piece of pottery. Archaeologists just found it at Athribis, and isn't i just adorable?! pic.twitter.com/ccNwzvbFzv — DigVentures Archaeology (@TheDigVenturers) February 8, 2022

In cosa consiste l’Athribis Project di ricercatori e governo egiziano

Situata vicino alla città di Sohag, sulla riva occidentale del Fiume Nilo, Athribis è, da quasi 100 anni, il fulcro di spedizioni e scavi archeologici internazionali. Tuttavia, è soltanto nell’ultimo trentennio che, grazie all’Athribis Project siglato dai ricercatori di Tubinga e dal governo egiziano, i risultati hanno iniziato a godere di maggiore considerazione e riscontro accademico e mediatico. A oggi, l’area oggetto d’esame rimane quella del tempio costruito dal faraone Tolomeo XII e, successivamente, decorato dagli imperatori romani. Aperto ai visitatori dal 2003, è circondato da una ricca necropoli, diverse cave e un insediamento umano che potrebbero ancora regalare tante sorprese.