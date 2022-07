Anticipazioni Zelig stasera su Canale 5: sketch e comici della prima puntata

Torna appuntamento con le risate e la simpatia di Zelig. Stasera 4 luglio, alle 21,40 su Canale 5, andrà infatti in onda la replica dell’ultima edizione dello show, risalente allo scorso novembre. Si tratta di un incredibile ritorno per il programma a 10 anni di distanza dalla stagione precedente. Al timone Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che ricomporranno la coppia che per anni ha guidato il pubblico fra gli sketch più irriverenti. Protagonisti della serata, però, sono come sempre i comici. Sarà possibile rivedere sul palco Teo Teocoli, ma anche i Senso d’Oppio e Raul Cremona. La visione di Zelig sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Zelig, comici e sketch di stasera 4 luglio 2022 su Canale 5

Ad ospitare il ritorno di Zelig sarà il TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, sul cui palco saliranno alcuni dei nomi più emblematici dello show. Fra i mattatori della serata indubbiamente Teo Teocoli, fra i più attesi con il ritorno di uno dei suoi personaggi più famosi. L’attore e cabarettista tarantino, ma milanese d’adozione, porterà di nuovo in scena Felice Caccamo, giornalista sportivo napoletano nato a Mai dire Gol. Un’esibizione con il Vesuvio alle spalle che farà ridere appassionati di calcio e neofiti dello sport. Il pubblico in sala e da casa potrà assistere anche alle esibizioni di Maurizio Lastrico, ormai volto protagonista di Don Matteo nei panni del pm Nardi.

Non mancheranno Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona e Giovanni Vernia, dal 2017 anche conduttore radiofonico per RDS con Petra Loreggian. Infine, sul palco tornerà Anna Maria Barbera, anch’ella con uno dei suoi personaggi cult. La comica porterà a Zelig un nuovo sketch della sua mitica Sconsolata incentrato sulla pandemia. «Dovevamo lavarci le mani», ha scherzato la donna. «Effettivamente in tanti se ne sono lavati le mani». Un momento per ridere ma anche per riflettere sul recente passato ed evitare gli stessi errori. A guidare la serata, come da tradizione, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che si metteranno alla prova anche durante gli sketch.