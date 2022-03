Anticipazioni Stasera tutto è possibile su Rai2: gli ospiti di Stefano de Martino

Nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile su Rai2. Stefano de Martino torna nel prime time con una puntata all’insegna del divertimento e della musica dove accoglierà in studio vari ospiti dello spettacolo e del palcoscenico italiano. Stasera 22 marzo, alle 21,20 su Rai2, ci saranno infatti fra gli altri Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal oltre alla cantante Elettra Lamborghini, già presente in alcune puntate scorse. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Trovare soluzioni alternative per vincere i giochi di #STEP 🤣👇 👉 Ci vediamo domani alle 21.20 su #Rai2 con una nuova puntata di #Staseratuttoepossibile ✌️ Tutti i contenuti sono disponibili su #RaiPlay 📲 https://t.co/y7KHpgXNUX pic.twitter.com/wZyeoYbs3n — Rai2 (@RaiDue) March 21, 2022

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti di stasera 22 marzo 2022 su Rai2

Come da tradizione, Stasera tutto è possibile ruoterà attorno a un tema centrale che fungerà dal fulcro per tutte le sfide in programma. Oggi toccherà a “Viva l’Italia” che accompagnerà durante l’intera trasmissione i vari ospiti in studio. Presenti infatti la cantante Elettra Lamborghini, ormai habitué della trasmissione, e i comici Antonio Giuliani e Maurizio Casagrande. Spazio anche a Valeria Graci, anch’ella al ritorno a Stasera tutto è possibile dopo la partecipazione dell’1 marzo, e a Fabio Balsamo e Aurora Leone, membri dei The Jackal. Immancabile ovviamente la presenza fissa di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. L’imitatore si calerà stasera nei panni di Sandra Milo e Mara Venier, emulandone movenze e voce con sketch sempre irriverenti e spiritosi.

A farla da padrone saranno però anche stasera le sfide. Presente come al solito la “Stanza inclinata” che, con il pavimento a 22,5 gradi, chiederà ai concorrenti di inscenare una gag comica. Nella puntata di oggi di Stasera tutto è possibile ci sarà anche “Do re mi fa male” che vedrà i concorrenti vip protagonisti di una corsa verso un pulsante per essere i primi a indovinare il titolo di una canzone misteriosa. Torna poi anche l’acclamato “Alphabody”, in cui i partecipanti, stesi per terra, dovranno formare lettere o numeri con il proprio corpo al fine di comporre parole e calcoli matematici. Presente anche la sfida “Serenata Step” che vedrà vip alle prese con un’improvvisazione partendo da un termine fornito dal conduttore.