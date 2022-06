Anticipazioni Sapiens stasera su Rai3: Mario Tozzi racconta la crisi climatica

Mario Tozzi torna con un nuovo appuntamento di Sapiens – Un solo pianeta. La trasmissione culturale cambia orario e stasera 4 giugno andrà in onda, sempre su Rai3, alle 21,20 e non più alle 21,45. Tema centrale della puntata, la terza della stagione, sarà il cambiamento climatico. L’obiettivo sarà quello di spiegare i grandi quesiti che da anni riempiono le pagine delle riviste scientifiche fra rialzo termico e aumento dei livelli di CO₂. Inoltre si cercherà di capire se c’è ancora margine per intervenire oppure se ormai sia troppo tardi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, assieme alle puntate precedenti.

Sapiens – Un solo pianeta, tutti i temi della puntata stasera 4 giugno 2022 su Rai3

Come mai, se il clima muta dall’alba dei tempi, ora si parla di un grave problema? Perché una variazione di temperatura pari ad appena 1.5 gradi preoccupa così tanto? È possibile attribuire tutti i danni alla CO₂ presente nell’aria oppure la responsabilità appartiene anche ad altri agenti? Inoltre, siamo ancora in tempo per intervenire oppure abbiamo oltrepassato il punto di non ritorno? Questi i principali quesiti al centro della nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta in onda stasera 4 giugno. Mario Tozzi, come sempre alla guida della trasmissione, tenterà di spiegare il cambiamento climatico analizzando dati e ricerche che da anni ormai inondano il mondo della scienza.

Secondo le previsioni della comunità scientifica, le condizioni climatiche e ambientali della Terra sono sul punto di mutare radicalmente. Nel giro di pochi decenni potremo trovarci ad abitare un pianeta che non riconosciamo più, tanto da dover mutare le abitudini di vita senza precedenti. Le prove della responsabilità umana sono ormai note grazie alle conferme dei più autorevoli esperti in materia. Sapiens – Un solo pianeta mostrerà anche le straordinarie immagini di Yann Arthus-Bertrand, fotografo, regista e divulgatore francese. Sarà possibile osservare direttamente gli effetti dell’attività umana sul pianeta, sulla flora e sulla fauna che lo abitano.