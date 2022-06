A Report stasera su Rai 3 Beppe Grillo, gli effetti della guerra in Ucraina sul made in Italy e il Teatro Eliseo: i temi della puntata

Nuovo appuntamento con Report, in onda questa sera, lunedì 6 giugno 2022 a partire dalle 21.20 su Rai 3. Anche per questa settimana, Sigfrido Ranucci e i giornalisti della redazione tornano a rivolgere la loro attenzione alle vicende e ai personaggi più discussi degli ultimi mesi, spaziando dalla politica alla cultura, passando per i retroscena della questione ambientale, l’economia e i lati oscuri della tecnologia.

Report: cosa sapere sulla puntata di stasera in onda su Rai 3 alle 21.20

Report: Stelle Cadenti, Beppe Grillo nel mirino della procura di Milano

Nel primo reportage della serata, Stelle Cadenti, Danilo Procaccianti pone il suo focus su Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle che, assieme all’armatore Vincenzo Onorato, è finito al centro di un’indagine della Procura di Milano per traffico di influenze illecite. Reato che, commesso da chi si fa promettere o cedere denaro approfittando delle sue relazioni con un pubblico ufficiale, è stato da sempre messo alla gogna dal suo stesso partito. In sostanza, in base alle ricostruzioni degli inquirenti, Onorato avrebbe pagato Grillo tramite una serie di contratti commerciali e, successivamente, gli avrebbe chiesto degli interventi a favore di Moby Spa, segnalazione che il leader del movimento avrebbe girato a esponenti politici di spicco.

Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle è indagato, insieme all'armatore Vincenzo Onorato, per traffico di influenze illecite dalla procura di Milano, un reato inasprito proprio dai 5 stelle. Ma cosa è successo davvero?

👉Ne parliamo lunedì a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/UgE4lt0ObY — Report (@reportrai3) June 4, 2022

Ma non finisce qui. Nella stessa inchiesta, infatti, è stata perquisita a tappeto anche la Casaleggio Associati e si è scoperto che Davide Casaleggio avrebbe preso denaro da Onorato. In particolare, si parla di un contratto da 600 mila euro all’anno per la stesura di una strategia utile a catturare l’attenzione degli stakeholder sul tema dei benefici fiscali. Di recente, è ben noto che Cinque Stelle e Casaleggio (con annessa l’Associazione Rousseau) si sono separati ma quale è stato il ruolo di quest’ultimo nel contesto del raggruppamento politico? Esisteva davvero il conflitto d’interesse di cui erano tacciati e che è sempre stato negato? Report proverà a trovare una soluzione a questi e ad altri quesiti, scavando nei dietro le quinte di una tematica costellata di implicazioni particolarmente ambigue.

L’8 aprile 2016 alla presenza di Gianroberto Casaleggio, che morirà 4 giorni dopo, un notaio e Davide Casaleggio si fonda l’associazione Rousseau. Davide ne è presidente, amministratore unico e tesoriere. Tanti ruoli per un semplice attivista.

Lunedì a #Report su #Rai3👇 pic.twitter.com/GpFZkEFFim — Report (@reportrai3) June 5, 2022

Report: Orti di guerra, gli effetti del conflitto in Ucraina sull’economia italiana

Spazio, poi, a Rosamaria Aquino e al suo Orti di guerra. Sebbene il nostro made in Italy abbia collezionato infinite imitazioni, la guerra in Ucraina, tra i produttori di punta dei cereali nel mondo, ha sottolineato quanto la nostra economia dipenda dall’estero per le materie prime perché non ne disponiamo a sufficienza per soddisfare ritmi di produzione d’eccellenza. Quali sono state le politiche che, negli anni, ci hanno resi così poco autonomi? Perché è diventato più conveniente lasciare i campi abbandonati e incolti? E chi sta speculando sull’incontrollato aumento dei prezzi? La trasmissione accompagna i telespettatori in un interessante viaggio nella filiera agroalimentare tra chi coltiva, smercia e vende il grano sui mercati internazionali per capire, da un lato, quanto la politica sia in grado di controllare il business e, dall’altro, quanto l’armonia tra grandi multinazionali, allevatori e produttori, finisca per avere un impatto non indifferente sul reddito di chi produce materie prime e chi, invece, fa la spesa.

🔥Da quando è in atto il conflitto i prezzi della farina sono quasi raddoppiati. Ma non è solo colpa della guerra: agricoltori e fornai denunciano speculazioni. #Report è andato a vedere chi guadagna da questa crisi.

👉Appuntamento lunedì prossimo con #Report su #Rai3 pic.twitter.com/a77wI5Dn7u — Report (@reportrai3) June 2, 2022

Report: C’era una volta il Teatro Eliseo, compravendita in scena

Infine, a chiudere lo speciale, ci pensa C’era una volta il Teatro Eliseo di Giulia Presutti. Dal 20 gennaio scorso, il teatro, uno dei principali in Italia, ha chiuso i battenti. E, da allora, è in vendita per 24 milioni di euro sul sito di un’agenzia immobiliare. Proprietario e direttore artistico è Luca Barbareschi, attore, produttore ed ex politico. Sotto la sua dirigenza sono stati dirottati verso l’Eliseo ricchi finanziamenti pubblici, come quello da 8 milioni di euro inserito nella Legge di Bilancio 2017 e giustificato coi festeggiamenti per il centenario della struttura. Tutto poco credibile: indagando per bene, infatti, i reporter del talk hanno scoperto che l’anniversario per i 100 anni dalla nascita del teatro, in realtà, era già stato celebrato parecchio tempo prima.

Report: dove guardare il programma

Oltre che sul canale tre del digitale terrestre e 103 di Sky, Report è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.