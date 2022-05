Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: il ruolo di Aleksandr Dugin nell’invasione dell’Ucraina e la guerra del carbone in Donbass

La prima serata di Rai 3 propone le inchieste e i servizi esclusivi di Report, in onda questa sera, lunedì 16 maggio 2022 a partire dalle 21.20. Come ogni settimana, Sigfrido Ranucci e la sua redazione approfondiranno argomenti strettamente legati all’attualità nazionale e internazionale, toccando temi che vanno dalla guerra in Ucraina all’ambiente, passando per il business dell’energia sostenibile, i lati oscuri della tecnologia e le ambiguità della politica nostrana di ieri e di oggi.

Report: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Report: La lista russa, alla scoperta del misterioso progetto del Cremlino

L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito, secondo molti analisti, sarebbe stata teorizzata e prevista dal filosofo e ideologo Aleksandr Dugin, le cui teorie sarebbero d’ispirazione per la politica del presidente Vladimir Putin. Nel primo dei quattro servizi della puntata, La lista russa, Emanuele Bellano fa luce su una lettera riservata che lo studioso ha inviato a un suo collaboratore e nella quale si nascondono i dettagli del progetto del Cremlino concretizzatosi nell’ultimo decennio: generare un sentimento filo-russo nei singoli stati europei, compromettendo i valori fondamentali del continente e contrastando la gestione unipolare del mondo affidata agli Stati Uniti. Tutti ideali che, arrivati in Occidente, sono stati spinti da Mosca attraverso un raffinato meccanismo di soft power. Investendo oltre 240 milioni di euro in società off-shore e compagnie fantasma, la Russia avrebbe intessuto profondi rapporti di collaborazione con forze politiche europee di estrema destra ed esponenti del mondo socio-culturale, influenzando in alcuni contesti le scelte di governo dei singoli paesi.

Report: La guerra del carbone, cosa succede nel Donbass

Spazio poi al Donbass, conteso ormai da otto anni da Russi e Ucraini: mentre, infatti, i primi vorrebbero annetterlo al loro territorio, i secondi non hanno alcuna intenzione di cederlo. Ne La guerra del carbone Manuele Bonaccorsi e una squadra di inviati del programma sono arrivati sino a Donetsk, capitale della Repubblica popolare filorussa, indipendente dal 2014 e con una popolazione ancora costretta a vivere sotto le bombe e i missili sganciati dall’esercito ucraino, per capire cosa lo renda così importante agli occhi dei due competitor. La risposta? Il carbone e le acciaierie che, negli anni, lo hanno convertito in un un nodo strategico fondamentale. E non solo per l’Ucraina, ma anche per l’Italia, che a causa del conflitto rischia di assistere al crollo della sua produzione di acciaio.

Report: Blowing in the wind, impianti rinnovabili versus gas russo

Ormai da settimane, i ministri del governo Draghi viaggiano per il mondo alla ricerca di nuovi fornitori di gas utili a sostituire la Russia e, fino a ora, sono stati conclusi accordi con nazioni ben poco democratiche o dominate da vere e proprie dittature. I dettagli di questi affari rimangono ignoti: non si sa quanto verrà pagato il metano e neppure quali società lo esporteranno in Italia. Eppure esiste una soluzione a chilometro zero, molto più sostenibile a livello economico e ambientale: imprenditori italiani e stranieri sono disposti a investire nel nostro Paese oltre 80 miliardi di euro per mettere in piedi nuovi impianti di rinnovabili che, in poco tempo, consentirebbero di rimpiazzare le forniture di Mosca. Tuttavia, da Palazzo Chigi non è arrivata alcuna risposta. In Blowing in the wind, Giorgio Mottola mostrerà in esclusiva una serie di documenti inediti che rivelano nero su bianco la pressione esercitata dalle lobby dell’industria fossile sull’esecutivo Draghi.

Report: Una bottiglia è per sempre, il destino del vetro

A concludere la puntata sarà, infine, Chiara De Luca che, col suo reportage Una bottiglia è per sempre, parlerà di un materiale introvabile: il vetro cavo. La quantità che, al momento, se ne produce in Italia non basta a coprire il fabbisogno, i fornitori non riescono a risolvere questa carenza e i fortunati che se lo accaparrano sono costretti a fare i conti con un notevole aumento dei prezzi legato all’incremento del costo dell’energia e alla riduzione delle importazioni per la guerra. Quale potrebbe essere la più efficace soluzione al problema? Report ha provato a scoprirlo, recandosi in Lituania a vedere come funziona il sistema di deposito cauzionale adoperato per rimettere in circolo il vetro usato.

Report: dove guardare la trasmissione

