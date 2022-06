Anticipazioni Tú sí que vales, stasera su Canale 5: cosa sapere sulla prima puntata

Dopo il grande successo della prima messa in onda, per la stagione estiva e in attesa della nuova edizione, prevista per l’autunno prossimo, Canale 5 ha deciso di allietare il suo pubblico con le repliche di Tú sí que vales, a partire da sabato 18 giugno 2022 alle 21.25. Condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, lo show offre a un gruppo di talenti in erba la possibilità di mostrare le proprie doti davanti a una giuria, con una performance che sappia affascinarli e conquistarli. Il loro placet è fondamentale per passare il turno e continuare a giocarsi la possibilità di arrivare in finale e puntare al montepremi di 100 mila euro.

Tú sí que vales: cosa sapere sullo show in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Tú sí que vales: in cosa consiste il programma

Di puntata in puntata, i giurati e il pubblico avranno modo di assistere a una selezione di esibizioni di performer di ogni età, provenienti da qualsiasi parte del mondo e pronti a incantarli con cover di famose hit, straordinarie acrobazie circensi, monologhi, coreografie e numeri sportivi estremi. Per andare avanti e proseguire il cammino verso il podio, è necessario accumulare tre sì e l’approvazione del pubblico, che può sovvertire il verdetto dei quattro. Col 100 per cento dei voti, infatti, il concorrente ha il privilegio di approdare direttamente in finale, senza sentire altri pareri. Ma non è tutto. Oltre al circuito ufficiale, la trasmissione conta anche sull’imprescindibile apporto della Scuderia Scotti, una sezione alternativa riservata agli artisti più particolari e insoliti.

Tú sí que vales: chi sono i membri della giuria

Come nelle scorse edizioni, a occupare i quattro posti in giuria sono Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. A rappresentare, invece, la componente popolare ci pensa Sabrina Ferilli. Tra le novità di quest’anno, invece, spicca la presenza della ballerina Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione di Amici, che si dividerà tra il backstage e il tavolo dei presentatori, e del comico Giovannino, che indosserà i panni di disturbatore e mascotte.

Tú sí que vales: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

La prima delle undici puntate, a giudicare dalle indiscrezioni, sembra ricca di sorprese e colpi di scena. Tra i performer che si alterneranno sul palco figurano il Duo Rokashkovs, una coppia che terrà tutti col fiato sospeso con spericolati volteggi in aria, il 41enne Jonathan Goodwin e il suo gioco della balestra mortale, il ballerino francese Sadeck col suo spettacolo Geometrie Variable, Francesco Lauro e un’esilarante danza afro, il prestigiatore Alessandro Parabiaghi, Santé Biagetti, pronto a far ridere tutti con un repertorio di imitazioni di big della musica e le Ladies Soprano, una band al femminile di canto lirico. Ospite speciale della serata, il campione olimpico Gianmarco Tamberi, che sfiderà la giuria in una prova di salto in alto.

Tú sí que vales: dove guardare il programma

Oltre che sul canale cinque del digitale terrestre e 105 di Sky, Tú sí que vales è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.