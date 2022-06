Anticipazioni Non è l’Arena, in onda su La7: domenica 5 giugno Massimo Giletti potrebbe collegarsi in diretta da Mosca

Non è ancora arrivata alcuna anticipazione ufficiale in merito dai canali social della trasmissione ma, secondo un’indiscrezione pubblicata da La Repubblica, domenica 5 giugno Massimo Giletti potrebbe condurre Non è l’Arena direttamente dalla Piazza Rossa di Mosca. Una decisione che, oltre a implicare grosse difficoltà in termini di organizzazione, potrebbe esacerbare le critiche di chi, dopo la puntata trasmessa in collegamento da Odessa, ha accusato a più riprese il giornalista torinese di spettacolarizzare il conflitto.

Non è l’Arena: Giletti in diretta da Mosca?

In base ai rumor che girano da qualche ora sul web, l’emittente di Urbano Cairo avrebbe prenotato un locale affacciato sulla piazza più importante della capitale russa. Giletti avrebbe pronto il visto ma gli ostacoli logistici rimarrebbero ancora parecchi. «Abbiamo fatto un lungo lavoro dall’Italia ma la mancanza di un riferimento diretto a Mosca non aiuta», ha spiegato Rachele Fontanesi, produttrice esecutiva del talk show, a Repubblica, «Noi vorremmo il conduttore lì, ovviamente, ma eviteremmo volentieri una situazione in cui si trovasse da solo in trasferta e con gli intervistati nello studio romano. Sarebbe decisamente surreale. Entro domani alle 11, dopo la riunione col team di autori, chiuderemo la questione e scioglieremo ogni dubbio».

Giletti pronto ad andare in diretta da Mosca. Lo staff: "Le polemiche sono il suo pane quotidiano" [dal nostro inviato Corrado Zunino] https://t.co/D5A01cbtQQ — Repubblica (@repubblica) June 2, 2022

Non è l’Arena: Marija Zakharova tra i possibili ospiti

Sempre il quotidiano diretto da Maurizio Molinari ha accennato alla possibilità di avere, tra gli ospiti coinvolti nel dibattito, Marija Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri Sergej Lavrov, decisa sostenitrice delle ragioni del Cremlino e, lo scorso 23 febbraio, sanzionata dall’Unione Europea per «essersi fatta promotrice del dispiegamento delle forze russe in territorio ucraino». Ma non è tutto: dovrebbe fare una comparsa anche Antonio Gramsci, musicista, docente, scrittore e nipote del noto politologo, e un parterre di industriali italiani legati alla Federazione Russa da una serie di rapporti commerciali.

Non è l’Arena: l’ombra della polemica

È innegabile che, se la puntata venisse strutturata secondo i piani, il programma diventerebbe oggetto di grosse polemiche. Ripetendo la situazione vissuta da Giletti quando ha calpestato il suolo ucraino e il network si è schierato totalmente dalla sua parte: «Conduttore, videomaker, operatori e tecnici hanno lavorato al massimo e in una situazione di rischio per offrire ai telespettatori un racconto esclusivo», si leggeva nella nota ufficiale, «le critiche ricevute sono ingenerose, l’oggettività del lavoro svolto è un dato incontrovertibile che il pubblico ha dimostrato di apprezzare».