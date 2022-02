Le Iene stasera su Italia 1 la nuova puntata: tutte le anticipazioni, gli ospiti Beppe Vessicchio e Rkomi

Belèn Rodriguez e Teo Mammuccari tornano stasera 16 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, per una nuova puntata de Le Iene. Dopo una partenza in salita in termini di ascolti – condizionati anche dalla Coppa Italia – la trasmissione di Mediaset ci riprova con una scaletta piena di novità e approfondimenti. Tra questi, il debutto come inviato di Joe Bastianich, con un servizio dai temi ancora ignoti. In studio, accanto ai conduttori, i giovani Max Angioni ed Eleazaro Rossi oltre a diversi ospiti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, anticipazioni, servizi e ospiti della puntata di stasera 16 febbraio 2022 su Italia 1

Beppe Vessicchio e l’armonizzazione del vino

Uno dei servizi più interessanti della puntata vedrà il coinvolgimento di Beppe Vessicchio, maestro fra i più amati – anche e soprattutto sui social – del Festival di Sanremo. Assieme a lui, l’inviato Sebastian Gazzarini presenterà l’armonizzazione del vino, fenomeno anche noto come “The Moozart Effect” (crasi fra il celebre autore musicale e il verso di una mucca). Prendendo spunto da una teoria americana secondo cui una mucca che ascolta musica produce latte migliore di una che vive nel silenzio, Vessicchio sostiene che il vino, con l’aiuto delle note, possa cambiare sapore e persino colore. «Ho trovato in Penny Lane dei Beatles uno dei brani giusti», sostiene il maestro nelle anticipazioni. «Conferisce al vino una maggiore maturazione e un gusto senza picchi». Per confermare tale teoria, quattro sommelier internazionali assaggeranno il vino prima e dopo l’esperimento.

Gli assegnatari fantasma di Roma e le baby gang di Brescia

Filippo Roma si recherà nella Capitale per un servizio sulle cosiddette “casa abitate da fantasmi”. Nulla a che vedere con gli spettri, ma con assegnatari deceduti da anni che ancora oggi figurano come intestatari legittimi. Alcuni inquilini abitano tali strutture da decenni, persino dagli anni Novanta, spesso pagando molto meno di quanto dovrebbero. Circa la metà di tali alloggi romani non matura alcun affitto, mentre solo il 12 per cento è in regola. Il resto invece si preoccupa di elargire solo parte del compenso dovuto. Dalla provincia di Brescia, Nina Palmieri documenterà il fenomeno delle baby gang di Ghedi. Negli ultimi mesi, infatti, decine di risse e violenze ad opera di minorenni hanno sconvolto la comunità locale. Il servizio de Le Iene raccoglierà la testimonianza di una vittima degli assalti, un giovane proprietario di un bar.

Le Iene, il cantante Rkomi ospite in studio

L’inchiesta di Matteo Viviani invece cercherà di far luce sul delicato tema dello spreco di energia, mai come in questi giorni al centro delle cronache quotidiane. Nel servizio sarà possibile ascoltare il parere di esperti, i quali suggeriranno soluzioni definitive per stoccare i rifiuti radioattivi in piena sicurezza e superare le criticità. Ci sarà spazio anche per la natura, sempre più sotto pressione per via degli sprechi dell’uomo. Non mancherà la musica con l’arrivo in studio di Rkomi, di recente sul palco dell’Ariston con Insuperabile, e Sick Luke. Il beatmaker e produttore discografico, all’anagrafe Luca Antonio Barker, si racconterà fra vita privata e carriera musicale.