Anticipazioni Kalipè, stasera su Rai 2: Giovanni Allevi suonerà a 3.462 m di altezza

Torna con una nuova puntata in onda mercoledì 22 giugno 2022 Kalipé, il programma condotto da Massimiliano Ossini su Rai Due: dopo l’esordio dello scorso dicembre, il palinsesto prevede due appuntamenti estivi (il secondo mercoledì 29) per continuare a raccontare il pianeta in tutte le sue forme. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di stasera che vedrà, tra i protagonisti, il pianista Giovanni Allevi.

Anticipazioni Kalipè 22 giugno 2022: i luoghi protagonisti

L’appuntamento avrà come filo rosso la canzone Azzurro di Adriano Celentano, colore che indica non solo l’infinità e la perfezione di cieli e mari ma anche anche l’energia, intrinseca e pulita, del pianeta Terra. Saperla custodire è un compito fondamentale per tutti, spiegherà il presentatore durante il suo avvicendarsi nelle diverse aree del pianeta.

Il percorso di oggi prevede le seguenti tappe:

Maldive , in un’isola che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità;

, in un’isola che è riuscita a resistere all’urbanizzazione selvaggia puntando sulla sostenibilità; Islanda , dove visiterà le terme che si affacciano sull’oceano;

, dove visiterà le terme che si affacciano sull’oceano; Hawaii , dove avrà occasione di confrontarsi con le specie marine in via di estinzione;

, dove avrà occasione di confrontarsi con le specie marine in via di estinzione; Spagna , dove andrà alla scoperta di un parco naturale importante per la biosfera di tutta Europa;

, dove andrà alla scoperta di un parco naturale importante per la biosfera di tutta Europa; Italia, in particolare il deserto di Piscinas in Sardegna.

Oltre che da questi luoghi incantevoli, Ossini parlerà anche dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo situato nella cornice del Monte Bianco a 3.462 metri di altitudine.

Anticipazioni Kalipè 22 giugno 2022: gli ospiti

Come di consueto, nel corso della puntata si avvicenderanno diversiospiti. Quello più atteso è senza dubbio Giovanni Allevi, che racconterà a Massimiliano di come la natura l’abbia forgiato e sia diventata una vera e propria ragione di vita insieme alla sua musica. A proposito di ciò, il compositore regalerà un’esibizione da record suonando in esterno, direttamente dalla SkyWay, il suo Our Future. Una performance che sarà in grado di emozionare il pubblico sullo sfondo delle montagne innevate delle Alpi.

Si alterneranno poi la conduttrice e presidente del WWF Donatella Bianchi, con cui Ossini racconterà la forza del mare e la necessità di tutelare un bene così prezioso, e l’ingegnere Annalisa Corrado, con la quale dialogherà invece di fonti rinnovabili e dell’importanza di evitare ogni spreco in un momento così precario per il nostro pianeta.