Le Iene su Italia 1 stasera: la nuova stagione de Le Iene, conduttori, inviati, scherzo e servizi

Dopo la pausa invernale, riparte la nuova stagione de Le Iene. Stasera 9 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda il primo appuntamento con tante novità, a cominciare dalla conduzione che vedrà la presenza di Teo Mammuccari e Belén Rodriguez. Nuovi volti fra gli inviati, cui si aggiunge anche Joe Bastianich. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, chi sono i conduttori di stasera 9 febbraio 2022 su Italia 1

La nuova stagione de Le Iene, oltre ai tradizionali servizi e alle inchieste, punterà anche sullo spettacolo. Per questo ci sarà un nuovo studio e una nuova coppia di conduttori. Si tratta di Teo Mammuccari, che segna così il suo ritorno nella trasmissione dopo tre anni, e di Belén Rodriguez. «Condurre Le Iene è un sogno che si realizza, ho sempre guardato la trasmissione con grande ammirazione», ha detto la showgirl. «Farlo con Teo mi rende felice, mi sta dando molti consigli».

La modella argentina torna così in tv mentre attorno a lei impazza il gossip. Secondo gli ultimi rumors, infatti, Belén dopo la rottura con Antonino Spinalbese si sarebbe avvicinata nuovamente al ballerino Stefano De Martino, padre del suo primo figlio. I due hanno infatti pubblicato un post su Instagram in atteggiamenti molto affettuosi. «Nella vita privata sono diventata una iena per le bastonate che ho subito», ha detto Rodriguez in una recente intervista al Corriere della Sera. «Ora però mi metto sempre al primo posto». La showgirl e Mammuccari non saranno però soli. Alle Iene ci saranno anche Max Angioni ed Eleazaro Rossi, che prenderanno il posto della Gialappa’s .

Le Iene, i servizi, lo scherzo e i nuovi inviati

Fra i servizi annunciati ci sarà il viaggio al Festival di Sanremo di Nicolò De Devitiis, Franco e Duracell. Come ogni anno, Le Iene hanno fatto incursione all’Ariston, analizzando a loro modo la kermesse musicale. Da Instagram si nota che sarà della puntata anche Marco Melandri, l’ex pilota di Moto Gp e Superbike che il mese scorso dichiarò di aver preso deliberatamente il Covid in quanto no vax. Vittima dello scherzo di oggi sarà invece Valeria Marini, che sarà invitata ad esibirsi su un palco desolato per pochi ospiti speciali.

La nuova stagione de Le Iene porterà con sé anche inviati eccezionali. Esordio per Joe Bastianich, per anni volto di punta di Masterchef. «Sono ad un punto della mia vita in cui ho voglia di mettermi in gioco, di sfidare me stesso», ha dichiarato le neo-Iena. «Non vedo l’ora di lanciarmi in questa avventura». L’ex giudice culinario presenterà con Gaston Zama un servizio sulle criptovalute. Oltre a Bastianich debutterà anche Mario De Lillo alias “Arte povera”, mentre è stato confermato Clemente Russo che aveva fatto il suo ingresso nella trasmissione lo scorso autunno. Non mancheranno poi i volti già noti di Nicolò De Devitiis, Giulio Golia, Alice Martinelli, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro e Filippo Roma. E ancora Veronica Ruggeri, Matteo Viviani, Gaston Zama, Roberta Rei, Niccolò Torielli, Stefano Corti e Andrea Agresti. Completano il team Nic Bello, Michele Cordaro, Ismaele La Verdera, Alessandro De Giuseppe, Antonino Monteleone e Alessandro Onnis.