Freedom – Oltre il confine, stasera 14 febbraio su Italia 1: luoghi e temi della puntata

Roberto Giacobbo torna stasera 14 febbraio, alle 21,20 su Italia 1, con il suo Freedom – Oltre il confine. Al centro del nuovo appuntamento, come da tradizione, misteri e leggende che si intersecano con la storia italiana e mondiale, la cui eco risuona anche grazie ai monumenti più o meno noti. La trasmissione stasera dedicherà uno spazio anche a San Valentino, concentrandosi sul personaggio di Casanova e la sua fuga dai Piombi di Venezia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Freedom – Oltre il confine, le anticipazioni della puntata stasera 14 febbraio 2022 su Italia 1

La nuova puntata di Freedom partirà da Venezia, tornando a una particolare notte del 1756. In quell’occasione, Giacomo Casanova fu protagonista della sua famosa evasione dal carcere della città ligure che lo stesso seduttore narrò nel libro Storia della mia fuga dai Piombi. A seguire, Roberto Giacobbo si recherà a Roma per conoscere un luogo magico che si cela poco lontano dal Vaticano. Le telecamere di Mediaset infatti entreranno nel Museo Nazionale di Storia dell’Arte Santuaria Santo Spirito in Sassia. Qui, tra ferri chirurgici e particolari strumenti scientifici di epoca antica, si trova un vero e proprio laboratorio alchemico. Ampolle e apparecchi di distillazione custodiscono la perfetta ricostruzione della porta magica, che si dice celasse il segreto per trasformare il piombo in oro.

Freedom tornerà nuovamente al Sacrario militare di Cima Grappa, dove riposano i corpi dei soldati che diedero la vita per la patria nel corso della Prima guerra mondiale. Roberto Giacobbo visiterà la galleria Vittorio Emanuele III, lungo corridoio sotterraneo che ospita postazioni per mitragliatrici, bocche da fuoco e mezzi di artiglieria. Sarà occasione per ripercorrere i difficili giorni in trincea durante il conflitto. Tappa successiva sarà poi Milano per ammirarne la centrale elettrica, che nel 1883 divenne la terza al mondo dopo New York e Londra.

Roberto Giacobbo continuerà poi il viaggio alla scoperta dei misteri della mente. Stasera toccherà alla Sindrome da Crocerossina, che caratterizza persone decise a voler risolvere anche condizioni all’apparenza irrecuperabili. Freedom grazie all’intervento di alcuni psicologi ed esperti in materia, ne spiegherà le caratteristiche, sottolineando il carattere di chi antepone gli altri a se stesso. Concluderà la puntata il consueto appuntamento con la rubrica “Museo in 10 minuti” che si concentrerà sul Keats-Shelley Memorial House, casa-museo che sorge poco lontano da Piazza di Spagna a Roma. Si tratta dell’ultima dimora del poeta John Keats, che vi morì a soli 25 anni.