Anticipazioni e cast delle nuova stagione di Nero a metà 3

Nero a metà è una seguitissima serie televisiva di Rai 1. Molti telespettatori si domandano quando andrà finalmente in onda la terza stagione della fiction, postposta a causa della pandemia. Proprio Claudio Amendola, che interpreta il protagonista, diverso tempo fa durante un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni aveva affermato che la serie sarebbe stata trasmessa il 28 febbraio 2022.

La terza stagione di Nero a metà dovrebbe andare in onda a febbraio 2022. Claudio Amendola tornerà quindi a vestire i panni del protagonista, il commissario Carlo Guerrieri. Lui, stavolta, sarà alle prese con la scomparsa di Clara, ex moglie di Guerrieri e madre di Alba.

Le anticipazioni

Carlo Guerrieri è a capo del commissariato Monti. Al suo fianco c’è sempre Malik Soprani, con il commissario è riuscito finalmente a instaurare un rapporto di fiducia. E poi Cinzia Repola, incinta del secondo figlio e colonna dell’investigativa, nonché Marco Cantabella, il marito che si divide tra la piccola Emma, il concorso da ispettore e l’insolito ruolo da infiltrato.

Mario Muzo, invece, dopo la tragica perdita della moglie, ha deciso di lasciare la Polizia e viene sostituito nella terza stagione da Lorenzo Bragadin, un solitario ed esperto

informatico che arriva dal nord. È questa la squadra che si troverà a indagare sul caso della scomparsa di Clara, ex moglie di Guerrieri.

Sul fronte della vita privata, stavolta il commissario Carlo è solo. Ha deciso di prendersi una pausa dai sentimenti. Ma a metterlo alla prova arriva Giulia Trevi, una collega della Narcotici, tanto irritante quanto bella, e anche Cristina si riaffaccia nella sua vita. Malik, invece, convive con Monica e ha chiesto l’affido del piccolo Alex, ma i suoi pensieri tornano spesso ad Alba che ha finalmente capito di amarlo ancora, e proprio per questo è disposta a restare un passo indietro per non comprometterne la felicità.