Anticipazioni Doc – Nelle tue mani stasera su Rai1: cosa succederà nella sesta puntata

Sesto appuntamento con le avventure in corsia di Andrea Fanti. Stasera 24 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda gli episodi 11 e 12 della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. La fiction si ispira alla storia vera di Pierdante Piccioni, primario di Lodi che a causa di un incidente stradale ha perso la memoria di numerosi anni della sua vita. Nel cast anche Alice Arcuri, Pierpaolo Spollon e Marco Rossetti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Una nuova intensa puntata. ✍️

📄 Damiano sembra aver tradito la fiducia del gruppo.

👨🏾‍⚕️ Gabriel sta cercando di rimettere insieme i pezzi.

🥼 DOC torna ad indossare il camice da primario ma non senza difficoltà…#DOCNelleTueMani2 torna giovedì 24 febbraio, 21:25, @RaiUno. pic.twitter.com/YlHRO86mfq — DOC Nelle Tue Mani 2 (@DocNelleTueMani) February 20, 2022

Doc – Nelle tue mani, anticipazioni e cast degli episodi di stasera 24 febbraio 2022 su Rai1

Nel primo episodio di stasera, Ragioni e conseguenze, Agnese (Sara Lazzaro) vede arrivare in ospedale la madre naturale di Manuel, bambino che ha in affido con Davide. Proprio quando Andrea (Luca Argentero) sembra volerle stare più vicino che mai, la direttrice sanitaria dovrà quindi mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sui propri sentimenti. Nel frattempo, per via delle sue scelte, Damiano (Marco Rossetti) si allontana da Giulia (Matilde Gioli), aprendo così una frattura a prima vista insanabile. Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino), dal canto suo, si confida finalmente con la psicologa.

La seconda puntata di Doc – Nelle tue mani, Gold standard, si apre con un momento importante per la vita di Andrea. È infatti il giorno del primariato e Doc finalmente può tornare a indossare il camice che lo ha accompagnato per tutta la carriera. La gioia dei primi istanti è però passeggera, perché un improvviso blackout di tutti i sistemi informatici manda in tilt l’ospedale. Intanto, Gabriel confessa a tutti i colleghi una verità dolorosa, ma un nuovo caso clinico arriva a sovvertire ancora una volta l’equilibrio di tutta la squadra. La concitazione del momento mette in crisi la relazione fra Riccardo (Pierpaolo Spollon) e Alba (Silvia Mazzieri), mentre avvicina improvvisamente Andrea e Cecilia (Alice Arcuri). Nel cast anche Beatrice Grannò nei panni della figlia del protagonista, Carolina.