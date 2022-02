Delitti in Paradiso 8 stasera su Rai2: le anticipazioni delle puntate, trama e cast

In attesa dell’11esima stagione, prevista in primavera, continuano le repliche di Delitti in Paradiso 8. Stasera 21 febbraio, alle 21,20 su Rai2, andranno infatti in onda il terzo e quarto episodio che raccontano i casi più spinosi del commissariato di Saint-Marie, immaginaria ex colonia francese su un atollo caraibico. L’ottava stagione ha segnato l’ingresso nel cast di Shyko Amos, interprete della giovane agente Ruby Patterson appena diplomatasi in accademia. È invece l’ultima per il capo Jack Mooney, che a partire dalla nona sarà sostituito dal giovane Neville Parker. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Delitti in Paradiso 8, trama e cast delle puntate di stasera 21 febbraio 2022 su Rai2

Il primo episodio della serata, Riprese fatali, inizia con il ritrovamento del cadavere seminudo di Catrina McVey, celebre conduttrice televisiva di documentari. Gli ultimi a vederla in vita sono stati i suoi colleghi di lavoro, con cui la donna ha trascorso una serata di festa. Sul luogo del delitto giungono dunque Mooney (Ardal O’Hanlon) assieme a JP (Tobi Bakare) e Ruby (Shyko Amos), che però devono fare a meno di Florence (Josephine Jobert), in vacanza per un weekend romantico. Catrina sembra morta per annegamento, ma si è trattato di un incidente oppure di omicidio? Nel corso delle indagini, inoltre, Mooney e i suoi scoprono che tra McVey e i colleghi non scorreva buon sangue.

La seconda puntata di Delitti in Paradiso 8, dal titolo Colpo al cuore, presenta un nuovo misterioso crimine da risolvere. La vittima è Benedict Dacre, morto nella sua villa poco dopo aver terminato la cena di famiglia. Come suo solito, l’uomo si era allontanato dopo cena per un brandy a bordo piscina, quando un colpo d’arma da fuoco lo ha colpito alla testa uccidendolo all’istante. Al loro arrivo, Mooney e i suoi iniziano ad interrogare i membri della famiglia Dacre, scoprendo retroscena inattesi. I primi sospetti ricadono infatti sulla moglie Ricki, la sorella Ciss, la figlia Ruth e il nipote Owen.