Anticipazioni Chi l’ha visto, stasera su Rai 3: gli aggiornamenti su Angela Celentano

Angela Celentano, Elena Del Pozzo e Andreea Rabciuc saranno al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda mercoledì 22 giugno 2022 su Rai Tre: vediamo quali sono le anticipazioni del consueto appuntamento settimanale e di quali altri casi irrisolti di scomparsa si occuperà Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto, anticipazioni del 22 giugno 2022: Angela Celentano

Stando a quanto si apprende, ampio spazio sarà dedicato alla sempreverde vicenda di Angela Celentano. Le parole delle sorelle Rosa e Naomi, che hanno lanciato un nuovo appello per ritrovarla, sono infatti state utilizzate come spot per la puntata. Verrà quindi trasmessa la fotografia dell’invecchiamento della piccola di cui si sono perse le tracce nel 1996 e che i genitori pensano sia stata adottata illegalmente. Grazie a SOS Desaparecidos, la sua fotografia è stata apposta ovunque nei bancomat ma in 26 anni non c’è ancora stata alcuna svolta sulla vicenda.

Si ricorda che Angela è scomparsa la mattina del 10 agosto 1996 mentre stava partecipando con i suoi genitori ed altre 40 persone alla gita annuale al Monte Faito organizzata annualmente dalla Comunità Evangelica di Vico Equense. Poco dopo le 13, il padre si è accorto che la figlia non era più nei paraggi a giocare e, da quel momento, di lei non si ha avuto più notizia.

Chi l’ha visto, anticipazioni del 22 giugno 2022: Elena Del Pozzo

Inevitabile poi dedicare uno spazio alla piccola Elena Del Pozzo, la bimba di quattro anni uccisa dalla madre di cui proprio oggi si sono tenuti i funerali. Martina Patti, accusata di omicidio, si trova attualmente in carcere sotto sorveglianza continua e, nell’interrogatorio con il GIP, ha ricostruito le fasi di quella terribile giornata culminata con l’uccisione della figlia. Tra numerosi “non ricordo” e momenti di estrema lucidità, è emerso che Elena sia stata vittima di “una morte violenta, particolarmente cruenta e probabilmente lenta”.

Chi l’ha visto, anticipazioni del 22 giugno 2022: Andreea Rabciuc

Si passerà inoltre a fornire gli ultimi aggiornamenti sul caso di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa da Jesi dopo aver partecipato ad una festa in compagnia del fidanzato e di una coppia di amici. Al centro del mistero, di cui si parlerà insieme al compagno presente in studio, una macchina nera che potrebbe averla portata via.

Chi l’ha visto, anticipazioni del 22 giugno 2022: gli altri casi

Federica Sciarelli non mancherà infine di trattare altri casi di scomparsa meno noti alle cronache ma allo stesso modo rilevanti:

Salvatore Scarpitti , scomparso da San Salvo il 26 maggio scorso;

, scomparso da San Salvo il 26 maggio scorso; Domenico Manzo , scomparso circa un anno e mezzo fa da Prato Principato Ultra (provincia di Avellino);

, scomparso circa un anno e mezzo fa da Prato Principato Ultra (provincia di Avellino); Masha, scomparsa da Milano il 16 giugno.

Spazio anche per commentare l’assoluzione in Appello di Gianluca Casula dopo la condanna in primo grado del Tribunale di Cagliari per l’omicidio preterintenzionale di William Tani e Giuliano Milanovic (2007).