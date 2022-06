Anticipazioni Chi l’ha visto? stasera su Rai3: i casi Cendron e Manzo

Penultimo appuntamento di stagione con Chi l’ha visto?. Prima della pausa estiva, Federica Sciarelli stasera 29 giugno alle 21,20 si occuperà del caso di Marianna Cendron, cuoca 18enne scomparsa nel 2013 da Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. In studio i suoi genitori, che sperano in una riapertura delle indagini. Spazio anche per il caso di Domenico Manzo, sparito nel nulla da un anno a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Non mancheranno anche gli appelli e le segnalazioni di chi si trova in difficoltà. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è già possibile trovare le puntate e i servizi più significativi della stagione.

Chi l’ha visto?, i temi della puntata di stasera 29 giugno 2022 su Rai3

Marianna Cendron il 27 febbraio 2013 sparì nel nulla a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, poco dopo aver compiuto 18 anni. La giovane cuoca, dopo una giornata di lavoro, stava rientrando a casa come ogni sera in sella alla sua bicicletta, ma non ha mai fatto ritorno. Dove può essere andata? Qualcuno potrebbe averla raggiunta durante il tragitto? Nel corso degli anni si è parlato del rapporto con il compagno Renzo Curtolo che all’epoca viveva assieme alla ragazza. Oggi il padre e la madre di Marianna, grazie all’aiuto di Chi l’ha visto? e Federica Sciarelli, chiederanno di riaprire le indagini.

Le ultime sul caso Cendron non costituiranno l’unico tema della puntata. Stasera 29 giugno ci sarà infatti spazio anche per tornare sulla vicenda di Domenico Manzo, ex calciatore di 69 anni scomparso ormai da più di un anno. Era infatti l’8 gennaio 2021 quando l’uomo, all’epoca muratore con un passato nello sport, sparì a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. L’ex giocatore della Ternana, di cui aveva vestito la maglia in Serie C, aveva appena festeggiato il 21esimo compleanno della figlia Romina quando si diresse verso una vecchia stazione ferroviaria poco distante dalla sua abitazione. Ad inquadrarlo per l’ultima volta, intorno alle 22, alcune telecamere di videosorveglianza, poi il nulla. Qualcuno potrebbe avergli fatto del male? E se sì, quale potrebbe essere il movente? Federica Sciarelli in Chi l’ha visto? cercherà di analizzare la vicenda sotto diversi aspetti e rispondere a tutte le domande.