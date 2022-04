Anticipazioni Amici 21 – Il Serale, stasera su Canale 5: ospiti e format della puntata

Il tempo vola e manca ormai solo un mese alla finale di Amici 21 – Il Serale in onda con una nuova puntata questa sera, sabato 16 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. In attesa di scoprire chi sarà il campione o la campionessa dell’edizione e i vincitori dei circuiti danza e canto, i ragazzi rimasti in gara continuano a confrontarsi a colpi di coreografie, cover, inediti e prove corali in una sfida articolata in tre manche che, a partire da questa settimana, si concluderà con un ballottaggio e una sola eliminazione.

Amici 21 – Il Serale: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Amici 21 – Il Serale: le squadre e i coach

Come ogni sabato, rimangono tre le squadre protagoniste del duello: quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, formata dal ballerino Dario Schirone e dal cantante Albe; quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, formata dai ballerini Carola Puddu e Michele Esposito e dai cantanti LDA e Luigi Strangis e quella di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che punta tutto sui cantanti Sissi e Alex e sui ballerini Serena Carella e Nunzio Stancampiano. Chi darà inizio alle danze, il cui nome verrà estratto a sorte da Maria De Filippi o da uno dei membri della giuria, sceglierà i rivali con cui confrontarsi e schiererà, di prova in prova, le esibizioni più forti per portare a casa più punti possibili e bypassare il rischio di affrontare l’eliminazione.

Amici 21 – Il Serale: i giudici

Come lo scorso anno, a giudicare le performance e a decidere le sorti degli allievi finiti al ballottaggio saranno il conduttore Stefano De Martino, il musicista Stash Fiordispino, leader dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici 21 – Il Serale: tutti gli ospiti della serata

Per la sesta puntata del serale, saliranno sul palcoscenico di Amici Nino Frassica, ormai habitué della trasmissione, coi simpatici sketch della rubrica Amici Senior e i Follya, gli ex Dear Jack, il primo gruppo a essere ammesso nel talent nel lontano 2013. Dopo essersi sciolti nel 2015, anno della loro partecipazione al Festival di Sanremo, sono ritornati insieme, seppur non nella formazione originale: rimane il frontman Alessio Bernabei, manca il chitarrista Lorenzo Cantarini.