L’amica geniale 3 stasera 13 febbraio su Rai1: trama completa della seconda puntata

Dopo l’ottimo esordio di domenica scorsa, torna in prima visione L’amica geniale, serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante e giunta alla terza stagione. Stasera 13 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andranno in onda due nuovi episodi, il terzo e il quarto, che approfondiranno ancora di più la storia di Elena “Lenù” e Lila. Nel cast Gaia Girace e Margherita Mazzucco, mentre la regia è opera di Daniele Luchetti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay insieme alle puntate precedenti.

L’amica geniale 3, anticipazioni degli episodi di stasera 13 febbraio 2022 su Rai1

La prima puntata de L’amica geniale, dal titolo La cura, vedrà crescere il malessere di Lila (Gaia Girace) che continua a subire gli effetti del duro lavoro pesante alla Soccavo. Vedendo la difficile situazione dell’amica, Elena (Margherita Mazzucco) decide di rivolgersi ai suoceri e scrivere un articolo di denuncia nel tentativo di portare agli occhi di tutti le disumane condizioni di lavoro degli operai in fabbrica. Grazie al suo successo e alla stima che riceve come scrittrice, l’articolo trova un editore ed esce sulle pagine de L’Unità.

Nel secondo episodio de L’amica geniale, Guerra Fredda, l’attenzione si focalizza sulle pillole anticoncezionali e sul percorso pieno di insidie che Lenù e Lila devono attraversare per una prescrizione. Nel corso della puntata inoltre si potrà assistere finalmente alle nozze fra la prima e Pietro (Matteo Cecchi). Si scoprirà che i due hanno pronunciato i voti in una cerimonia intima e ristretta all’interno di Palazzo Vecchio a Firenze. La festa però non è destinata a durare, poiché la suocera Adele (Daria Deflorian) ha deciso di organizzare un ricevimento a sorpresa. Elena, sentendosi tradita dal gesto, si troverà però nella condizione di dover fare buon viso a cattivo gioco. Non può infatti rovinare troppo presto i rapporti con il marito.