Antibes, la villa in cui soggiornò Picasso è in vendita per 27 milioni

È in vendita la villa nella quale soggiornò Pablo Picasso ad Antibes. La struttura è una delle più ricercate della Francia per la sua incredibile storia e il prestigio che ha accumulato nel tempo. Ecco tutti i dettagli in merito a questa residenza che per un tempo è stata la casa del grande pittore spagnolo.

Antibes, la villa di Picasso è in vendita

Pablo Picasso si stabilì ad Antibes, in Costa Azzurra, nell’estate del 1924. Inizialmente, il soggiorno doveva essere temporaneo e infatti rimase nella dependance della struttura e lì diede vita a una sorta di bottega dove raccoglieva, ordinava e realizzava le sue creazioni. Alcuni dei quadri di quel periodo si ispirarono alla vita che gli altri conducevano in Costa Azzurra e ai suoi splendidi paesaggi. Oltre a ciò, il genio spagnolo ad un certo punto decise di dipingere direttamente sulle pareti della villa, anche se il proprietario si arrabbiò e decise di ridipingere le pareti di bianco. Una scelta che sicuramente si è rivelata sbagliata con il senno di poi e che gli eredi della residenza rimpiangono ancora.

I dettagli della villa che ha ospitato il pittore

La villa che ha ospitato Pablo Picasso ad Antibes è stata realizzata nell’anno 1912 dall’architetto Lucien Stable e ha il nome di “La Vigie“. Si tratta di una residenza magnifica che ha ben otto camere da letto, sette bagni, una sala da biliardo e una piscina. Oltre a ciò, gode di una vista meravigliosa su Antibes e sulla cittadina di Juan-les-Pins. Ancora, la villa ha un accesso diretto al mare, un molo privato dove ormeggiare un’imbarcazione e un garage. Per acquistarla, il fortunato dovrà sborsare la cifra richiesta di 27 milioni di euro.

Oltre a Pablo Picasso, la villa ha ospitato numerose celebrità e personaggi famosi come Paul Morand, Jean Cocteau, Maurice Chevalier e Andrè Gide. Inoltre, per un certo periodo di tempo, è stata di proprietà del noto scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald e di svariati miliardari americani.