Anthony Fauci si dimetterà dalla Casa Bianca e dai Niaid

«Grazie al dottor Fauci molte vite sono state salvate». Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden saluta Anthony Fauci, che ha dichiarato in una nota di voler dare le sue dimissioni a dicembre 2022. L’immunologo lascerà anche il NIAID National Instituite of Allergy and Infectious Diseases, che dirigeva da circa 38 anni. Fauci ha spiegato di volersi dedicare alla seconda parte della sua carriera. In realtà, pare che Anthony ci stesse pensando già lo scorso anno, ma che era poi rimasto per poter affrontare la pandemia.

Anthony Fauci, le dimissioni

In un’intervista, l’immunologo ha chiarito questa circostanza. «E così sono rimasto per un anno pensando che alla fine dell’anno sarebbe stata la fine del Covid, e invece non è quello che è successo. E ora siamo al secondo anno e mi sono reso conto che ci sono altre cose che voglio fare» ha confessato Fauci. D’altra parte, i senatori repubblicani lo vedono come il simbolo delle mascherine e quindi avevano annunciato di indagarlo se riusciranno a diventare la maggioranza al Congresso il prossimo novembre. Con le dimissioni, tutto questo non avverrà.

Anche se il mondo lo ha conosciuto per la reazione forte che ha avuto contro il Covid, Fauci ha collaborato con il Governo degli Stati Uniti per più di 50 anni. Esperto di patologie infettive, ha iniziato il suo percorso all’Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive nel lontano 1984. Si tratta di uno dei 26 centri dell’agenzia di salute pubblica statunitense. A Fauci era stato chiesto spesso di assumere il ruolo di direttore generale, ma aveva sempre rifiutato. Nonostante le minacce di licenziamento da parte di Trump, Fauci era riuscito a consigliare circa 7 presidenti degli Stati Uniti. Con loro aveva affrontato malattie come: AIDS, Ebola, Zika e Mers. Solo dopo era diventato il punto di riferimento contro il Covid negli USA.

Cosa farà ora

«Finché sto bene – come ora – e ho le energie – anche quelle ci sono – e ho la passione – che non mi manca – voglio fare delle cose al di fuori del lavoro per il governo federale» ha spiegato Anthony Fauci a chi gli chiedeva come avrebbe passato il periodo della pensione.

Un altro progetto che ha in mente è quello di spingere le giovani generazioni verso il settore pubblico americano. Il finale arriverà, però, solo il prossimo dicembre e per Fauci si tratterà solo di un nuovo inizio.