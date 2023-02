Anthony Ciccone morto a 66 anni: addio al fratello maggiore di Madonna

É morto ieri 26 febbraio 2023, all’età di 66 anni, il fratello di Madonna Anthony Gerard Ciccone. A dare la notizia Joe Henry, cantante e uno dei cognati del deceduto, attraverso un post Instagram.

Anthony Ciccone morto

Il marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle di Madonna, ha così scritto sui propri canali social: «Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati».

La causa della morte non è ancora nota e nemmeno la sorella Madonna ha dichiarato nulla in merito. Sembra infatti che tra i due non corresse buon sangue. In un’intervista, il fratello di Madonna aveva parlato della sorella, affermando: «Non l’ho mai amata in primo luogo, lei non mi ha mai amato. Non ci siamo mai amati».

Da quanto emerge dalle parole del cognato, sembra che la famiglia lo amasse: «Anthony era un personaggio complesso; e Dio sa che a volte ci siamo scontrati, come può succedere a dei veri fratelli. Ma io lo amavo e lo capivo meglio di quanto a volte fossi disposto a far credere. Ma i problemi svaniscono e la famiglia rimane, con le mani giunte al di là del tavolo. Addio, dunque, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui credeva la tua benedetta madre (e la mia) sia lì, in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi dissuaderà da questa visione.»

Chi era

In passato, Anthony Ciccone, uno dei sette fratelli della cantante di Like a Virgin, aveva accusato lei e i fratelli di non aiutarlo nella sua lotta contro l’alcolismo. Per un certo periodo aveva anche vissuto sotto a un ponte.

Anthony aveva raccontato di aver vissuto come un senzatetto dopo aver perso il lavoro presso l’azienda vinicola di famiglia, nella quale si occupava delle vendite. Nel 2013 il fratello di Madonna era stato arrestato con un mandato in sospeso per violazione di domicilio, occupando un bagno pubblico in Michigan e trovato con tasso alcolemico superiore a quanto dettato dalle legge.

Anni fa in un’intervista ad una rivista aveva dichiarato: «Sono uno zero ai loro occhi, non una persona. Sono fonte di imbarazzo. Se morissi congelato, la mia famiglia probabilmente non lo saprebbe né se ne preoccuperebbe per sei mesi».