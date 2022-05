In Antartide un robot aiuta a studiare i pinguini imperatore

Fra i ghiacci di Atka Bay, in Antartide, c’è un robot che si muove indisturbato. Si tratta di Echo, il rover che il Woods Hole Oceanographic Institution utilizza per monitorare la salute degli oceani con il progetto MARE. Silenzioso e lento, è in grado di infiltrarsi nelle colonie di pinguino imperatore senza disturbare gli esemplari, carpendo informazioni vitali per la sopravvivenza della specie e di tutto l’ecosistema. «I pinguini mostrano interesse per ciò che non conoscono, tuttavia notano solo raramente Echo», ha detto alla Cnn Dan Zitterbat, scienziato dell’istituzione del Massachusetts che ha avviato la ricerca. L’obiettivo è tutelare la specie, sempre più a rischio per colpa del cambiamento climatico e dell’innalzamento delle temperature.

Come funziona il robot che studia i pinguini imperatore in Antartide

Il robot Echo è alto circa un metro, ossia poco meno di un pinguino imperatore adulto, e con ricevitori wireless raccoglie i dati inviati dai pinguini. Nel 2017, infatti, Zitterbat e il suo team avevano etichettato 300 pulcini di pinguino imperatore con un sistema che ricorda i microchip per cani e gatti. Posti sotto le piume dei piccoli grazie a nastro adesivo, consentono il monitoraggio dei parametri vitali e degli spostamenti della colonia fra i ghiacci. «Avvicinare i cuccioli è abbastanza facile, ma è fondamentale restare lontani dai genitori», ha spiegato Zitterbat alla Cnn. I chip però possono essere letti solo a pochi metri di distanza ed è proprio qui che entra in gioco Echo, che si comporta come una stazione di ricezione.

Take a look at our penguin tracking by Anthony @AJWL27 on #WorldPenguinDay #WorldPenguinDay2022. We use the data acquired using the SPOT Penguin Observatory to track Emperor Penguins and learn about their small scale behavior. @WHOI @AWI_Media https://t.co/zQfoAcnnGy pic.twitter.com/kTO5VLzK2f — Daniel P. Zitterbart (@Zitterbart_WHOI) April 25, 2022

Grazie alle 16 telecamere in dotazione, Echi è in grado di rilevare facilmente i pinguini dotati di sensori in un’area di circa 25 chilometri quadrati. Il rover poi invia i risultati all’Osservatorio di monitoraggio e osservazione SPOT non lontano da Neumayer Station III, base di ricerca tedesca in Antartide. In inverno, si infiltra nella colonia riunita per ripararsi dal freddo e scansiona i vari pinguini stando comodamente fermo sul posto. In estate, quando gli esemplari si muovono per cercare cibo, il rover Echo si muove con loro molto più lentamente di un uomo utilizzando la tecnologia lidar che gli consente di rilevare e aggirare gli ostacoli sul suo cammino.

L’importanza del rover Echo per la salute dell’ecosistema marino

Il Polo Sud è il regno dei pinguini imperatore. Tuttavia, il cambiamento climatico è diventato il loro nemico numero uno. Come confermano gli studiosi, se le emissioni di gas serra dovessero mantenere il ritmo attuale, il 98 per cento dei pinguini imperatore potrebbe sparire entro la fine del secolo. Per questo, uno studio pubblicato sulla rivista Global Change Biology nel 2021 aveva chiesto di inserire la specie fra quelle più a rischio estinzione per via della crisi climatica. «Questi esemplari vivono in delicato equilibrio con il loro ambiente», ha detto alla Cnn Stephanie Jenouvrier, ecologista della Woods Hole Oceanographic Institution. «Se c’è poco ghiaccio, i pulcini annegano prima che si formino le piume impermeabili. In caso contrario, i viaggi per trovare cibo diventano troppo lunghi e i piccoli rischiano di patire la fame».

Inoltre, in quanto specie predatrice, i pinguini svolgono anche un ruolo importante di sentinella per l’intero ecosistema. Un calo nella loro popolazione, infatti, è indicatore di un problema più ampio che colpisce le altre specie. «La biodiversità qui è molto più ridotta rispetto ad altre parti del mondo», ha proseguito Zitterbart. «Perdere anche un sol anello della catena potrebbe avere conseguenze devastanti». Per questo, gli esperti sono a lavoro per ovviare ad alcuni problemi tecnici del rover Echo. In difficoltà con le curve strette e in presenza di grossi accumuli di neve, il robot rischia di incastrarsi in molte occasioni. Un nuovo algoritmo in fase di sviluppo dovrebbe consentirgli di sbloccarsi autonomamente senza disturbare i pinguini.