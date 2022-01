Ansia. È questo il termine che, per i bambini britannici, riassume alla perfezione l’anno appena concluso. A confermarlo una recente ricerca della Oxford University Press (OUP) per individuare il termine del 2021. E il risultato mostra la discrepanza tra la percezione della nuova generazione e quella degli adulti, rappresentata dagli insegnanti. Che, nella scelta del lemma, hanno puntato tutto su resilienza.

‘Ansia’ come parola simbolo del 2021, sul podio anche ‘complicato’ e ‘isolato’

Dopo aver analizzato, per oltre un decennio, l’evoluzione del linguaggio dell’infanzia, quest’anno gli studiosi dell’OUP hanno scelto di focalizzarsi sul tema del benessere. Considerato, soprattutto, l’enorme impatto del Covid-19 sul sistema scolastico e sulla salute mentale dei minori. Così, prendendo come riferimento l’Oxford Children’s Corpus – una specie di super dizionario che include le parole che i bambini leggono o scrivono di più – e partendo da una serie di interviste a soggetti d’età compresa tra i 7 e i 14 anni provenienti da 85 scuole sparse per il Regno Unito, gli esperti hanno chiesto di scegliere le parole che avrebbero usato per parlare degli argomenti oggetto di studio. La medaglia d’oro è andata ad ‘ansia’, col 21 per cento delle preferenze, seguita da ‘complicato’, che ha ottenuto il 19 per cento dei voti, ‘isolato’ col 14 per cento e, infine, ‘benessere’ (13 per cento) e ‘resilienza’ (12 per cento). Risultati preoccupanti se confrontati a quelli ottenuti con i professori che, nella loro personale Top 3, hanno inserito ‘resilienza’ (31 per cento), ‘impegnativo’ (19 per cento) e ‘benessere’ (18 per cento).

Trovare le parole più corrette per farsi sentire

Il quadro generale emerso dal report non è stato così confortante ma ha fotografato alla perfezione la situazione attuale. «È preoccupante che i bambini individuino un termine del genere come simbolo dell’anno», ha spiegato al Guardian Joe Jenkins, direttore della non profit inglese Children’s Society. «Tuttavia, devo dire che non mi sorprende, considerando le restrizioni e i cambiamenti radicali coi quali hanno dovuto fare i conti». Ecco perché i genitori e i maestri hanno un compito fondamentale da assolvere: aiutarli a metabolizzare le sfide a cui la vita li sottopone attraverso dialoghi costruttivi e ragionati. «Parlare con loro in maniera sincera e utilizzare il linguaggio più corretto è fondamentale. Si tratta degli strumenti più efficaci per supportarli e aiutarli quando sono preoccupati, si sentono isolati dal mondo o stanno affrontando un periodo difficile», ha aggiunto, «Dobbiamo far sì che riescano a capire come far uscire quel che sentono».

Una visione condivisa anche da Helen Freeman, direttrice del dipartimento dell’OUP che si occupa di prima infanzia ed educazione domestica: «Il report mette nero su bianco l’importanza del ruolo che gli adulti rivestono nell’assicurarsi che bambini e ragazzi trovino la voce giusta per esprimersi», ha ribadito. «Una missione che ci richiede anche di riflettere sul nostro modo di parlare. Che, direttamente o indirettamente, finisce per influenzare il loro stato d’animo, la loro crescita e il loro bagaglio culturale».

La lingua come specchio dell’attualità

Come per l’edizione 2021, anche negli anni precedenti gli esiti del lavoro del team dell’OUP si sono allineati perfettamente con il mood dei tempi. Nel 2019, infatti, i bambini avevano eletto parola dell’anno ‘Brexit’ date le conversazioni e i dibattiti che riempivano le loro giornate, tra scambi familiari, social e televisione. Mentre, nel 2020, avevano messo sul podio ‘Coronavirus’ sull’onda dello scoppio della pandemia e della rivoluzione che aveva stravolto la loro quotidianità e le loro abitudini.