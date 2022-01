Anselma Dell’Olio, chi è: vita e carriera della regista e critica cinematografica

Pseudonimo di Selma Jean Dell’Olio, Anselma Dell’Olio è una giornalista, traduttrice, critica cinematografica e regista statunitense naturalizzata italiana: ospite di Quarta Repubblica lunedì 17 gennaio 2022, vediamo chi è e quali attività ha svolto nella sua carriera.

Chi è Anselma Dell’Olio

Nata a Los Angeles il 6 maggio 1941 da padre pugliese immigrato in California negli anni Trenta e madre americana di origine russa, la Dell’Olio è venuta in Italia per la prima volta all’età di 13 anni. Femminista storica e in prima fila per i diritti civili negli Stati Uniti d’America durante gli anni Sessanta e Settanta, in quel periodo ha anche diretto un documentario per la Rai sul femminismo italiano e uno sui divi viventi del passato di Hollywood per la CBC /TV canadese, Whatever Became of?.

Nel 1987 si è sposata col giornalista e politico Giuliano Ferrara con cui, nel 1992, ha condotto la prima e unica puntata di Lezioni d’amore, trasmissione televisiva al centro di un caso politico cancellata dopo dieci giorni.

Chi è Anselma Dell’Olio: l’attività da regista

Attrice in una piccola parte di Ciao Maschio di Marco Ferreri (1978), ha iniziato a lavorare per il cinema italiano quando era ancora al liceo e ha continuato a farlo per tutta la vita, collaborando e scrivendo dialoghi per film di Francesco Rosi, Mario Monicelli, Luchino Visconti, Federico Fellini, Elio Petri, William Friedkin, Steven Spielberg e altri.

Dopo aver partecipato come critica cinematografica a Cinematografo, programma di Gigi Marzullo in onda ogni sabato notte su Rai Uno, ha tenuto rubriche in varie riviste tra cui Grazia, Libera e Il Foglio. Fino a luglio 2014 la giornalista ha fatto parte della commissione ministeriale del MiBAC, che assegna i contributi ai film d’interesse culturale, e nel 2018 ha vinto il David di Donatello per aver diretto il documentario La lucida follia di Marco Ferreri. Ha inoltre tradotto e adattato dialoghi per il doppiaggio di centinaia di film anglofoni.