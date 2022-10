Ansaldo, corteo e sciopero dei lavoratori: occupato casello di Genova Ovest

A Genova prosegue lo sciopero dei lavoratori di Ansaldo Energia, il cui corteo è partito questa mattina alle 8.15 dalla portineria dell’azienda. Poi la manifestazione si è spostata verso il centro città, mentre alle 10.30 circa, è stato chiuso l’allacciamento tra l’autostrada A7 e A10. Resta chiusa anche l’entrata di Genova Ovest.

Sciopero dei lavoratori di Ansaldo: disagi in autostrada

Lo sciopero dei lavoratori di Ansaldo, a Genova, sta paralizzando la città. Partito alle 8.15 dall’azienda, il corteo ha invaso il centro e ha e alcuni tratti dell’autostrada. È stato chiuso l’allacciamento della A7 Serravalle-Genova con la la A10 Genova-Savona. Ma anche l’entrata di Genova Ovest.

Si registrano 3 chilometri di coda in A10 in direzione Genova a partire da Genova Pegli e 2 km di coda in A7 verso Genova. Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, Autostrade consiglia di uscire a Genova Aeroporto. A chi da Genova è diretto verso Livorno si consiglia di entrare in A12 alla stazione di Genova est, a chi è diretto verso Savona di entrare a Genova Aeroporto, a chi infine è diretto verso Milano si consiglia di entrare a Genova Bolzaneto.

Le motivazioni della manifestazione

Intanto, i manifestanti hanno sciolto lo striscione: “Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia”. «Dopo oltre 2 mesi dalla comunicazione alla rsu della situazione economica dell’azienda siamo ancora in attesa di conoscere il futuro di lavoratrici e lavoratori di Ansaldo Energia», ha commentato stamattina Igor Magni, Cgil. «Parliamo di un’azienda che dovrebbe essere strategica per il nostro paese, ma in realtà manca oggi di prospettive certe. Genova non può continuare a vedere quello che resta del proprio tessuto industriale abbandonato a scelte sbagliate e a mancata progettualità».

«Parliamo della vita delle persone che vi lavorano oggi, ma anche di posti di lavoro qualificati per i nostri giovani domani. Questa deve essere la lotta di tutta la città come lo è stata quella per il cantiere navale di Sestri Ponente, anche in quel caso avevamo ragione noi, ma servono decisioni immediate e oggi l’intervento annunciato dal prefetto, da parte di Cassa depositi e prestiti, era già previsto da una precedente ricapitalizzazione e serve a garantire il pagamento degli stipendi altrimenti a rischio, ma non va oltre».