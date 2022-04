L’Anpi dice no alle bandiere Nato il 25 Aprile: «La resistenza italiana diversa dall’ucraina»

Dopo il manifesto con le bandiere ungheresi, l’Anpi si prepara a celebrare il 25 Aprile senza un altro simbolo, quello della Nato. Durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale, il presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, Gianfranco Pagliarulo, ha preso le distanze dalla presenza delle bandiere dell’organizzazione internazionale. La loro presenza sarebbe «inappropriata», secondo Pagliarulo, perché «in questa circostanza in cui bisogna parlare di pace».

Pagliarulo: «Sbagliato identificare la resistenza italiana con quella ucraina»

«Ogni volta che un Paese viene aggredito la sua è un’azione di resistenza. Tuttavia, la nostra resistenza si è svolta in un contesto completamente diverso», ha spiegato Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’Anpi, durante la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni del 25 Aprile. L’invasione russa dell’Ucraina tiene banco a livello globale e anche l’Associazioni nazionale partigiani d’Italia ha espresso la sua. Pagliarulo spiega che per lui «è giusto definire la lotta armata degli ucraini come una lotta di resistenza. Ma secondo noi sarebbe sbagliato identificare la resistenza italiana con la quella ucraina».

L’Anpi si difende e spiega: «Siamo dalla parte degli aggrediti»

Nelle scorse settimane, l’Anpi è finita più volte sotto attacco perché tacciata di aver preso le distanze non dalla guerra, ma anche dalla resistenza ucraina. Sul punto è tornato Gianfranco Pagliarulo, contrattaccando: «Mi viene da ridere. La rappresentazione che i media hanno dato dell’Anpi è per larga parte inventata, ma non possiamo farci niente. Abbiamo subito attacchi di una violenza e di una volgarità stupefacenti». Il presidente dell’Associazione conclude sottolineando la posizione dei partigiani italiani: «Non siamo mai stati equidistanti. Siamo dalla parte degli aggrediti». Ma c’è un però, anzi un rischio che Pagliarulo mette in evidenza: «il crescente rifornimento di armi all’Ucraina rende ancora più difficile il ruolo di mediazione dell’Ue e aumenta i rischi dell’espansione della guerra».