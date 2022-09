Anonymous contro la Russia: gli hacker rivendicano il furto di 306mila nomi di riservisti

305.925 nomi di persone, uomini tra i 22 e i 34 anni, sono stati rubati dal collettivo di hacker più famoso al mondo, Anonymous. Il gruppo prosegue da mesi la propria battaglia contro la Russia e ha deciso di violare nuovamente il database del sito della Difesa di Mosca, così da entrare in possesso del presunto elenco di riservisti di cui ha parlato Vladimir Putin. Il presidente russo, appena due giorni fa, ha annunciato quella che è stata definita una «mobilitazione parziale» e questi potrebbero essere i nomi scelti per la «prima delle tre mobilitazioni».

Anonymous ha annunciato di aver violato i sistemi russi da uno dei profili del collettivo. Il tweet è semplice e diretto: «Il collettivo Anonymous ha violato il sito web del Ministero della Difesa russo e ha fatto trapelare i dati di 305.925 persone che potrebbero essere mobilitate nella prima delle tre ondate di mobilitazione». A questo se ne aggiunge un altro in cui si può scaricare l’elenco completo, cliccando al link allegato. Dalla Russia, però, arrivano un gran numero di smentite, soprattutto opera di giornalisti esperti. Per loro, infatti, è difficile che quello sia l’elenco dei riservisti, perché la mobilitazione avverrebbe a livello locale e provinciale.

JUST IN: The #Anonymous collective hacked the website of the Russian Ministry of Defense and leaked the data of 305,925 people who are likely to be mobilized in the first of three waves of mobilization. #OpRussia #SlavaUkraïni pic.twitter.com/HCD65qJFep

