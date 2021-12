L’annuncio di Gerrard, l’Aston Villa tratterà solo calciatori vaccinati

Il calcio è sempre più uno sport per vaccinati. Dopo la vicenda legata alle penali sugli stipendi che il Bayern Monaco ha riservato ai suoi calciatori no vax, arriva un altro annuncio che fa tremare gli atleti che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino anti Covid. Steven Gerrard, ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese, attualmente tecnico dell’Aston Villa, ha dichiarato che nel prossimo mercato di gennaio conterà anche il vaccino. No ai calciatori no vax, per contrastare un’epidemia che sta dilagando in Premier League, con focolai sempre più frequenti e numero di positivi simile a quello del finale della scorsa stagione.

Steven Gerrard: «Vaccino sarà aspetto importante nelle valutazioni»

«Non ci avevo ancora pensato, ma a questo punto è inevitabile tenere in considerazione la posizione sui vaccini, quando si tratta di acquistare un nuovo calciatore». La presa di posizione di Steven Gerrard e del suo club, riportata dalla rivista The Athletic, è netta. Una decisione destinata a far discutere, ma che il tecnico spiega in maniera chiara: «Qui all’Aston Villa lo scouting e l’analisi dei giocatori è fatta in maniera estremamente approfondita, nessun dettaglio viene trascurato. E quindi anche questo aspetto sarà importante nella valutazione di un possibile innesto nelle prossime finestre di mercato». Gerrard ha poi concluso affermando che «il vaccino sarà solo uno dei parametri, il nostro obiettivo principale è acquisire atleti che ci permettano di migliorare come squadra».

Covid, in Premier League è record di positivi

Il Covid, intanto, fa sempre più paura in Premier League. I numeri dei nuovi positivi sono tornati ai livelli pre-Europeo, con numerose squadre attualmente in balìa dei contagi e del virus. A farne le spese è stato il Tottenham, che non ha potuto disputare il match di Conference League contro il Rennes ed è stato eliminato dalla competizione. Non particolarmente felice il tecnico del club londinese, Antonio Conte, così come non lo sarà Ralf Ragnick. Il neo tecnico del Manchester United sta vivendo una situazione analoga e già il match contro il Brentford, originariamente in programma oggi, è stato rinviato. Solo nelle scorso weekend sono stati registrati in campionato 42 casi di positività al Covid.