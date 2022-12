L’anno che verrà, stasera su Rai1 il concerto con Amadeus

Ancora Umbria per il concerto di capodanno di Rai1. Dopo Terni per lo scorso anno, stasera 31 dicembre alle 21 Amadeus sarà in diretta da Perugia per la nuova edizione de L’anno che verrà. In attesa di Sanremo, per cui sarà anche direttore artistico, il conduttore di Ravenna sarà alla guida di un nutrito cast di artisti sia veterani sia astri nascenti del palcoscenico italiano. In scena, fra gli altri, Piero Pelù e Umberto Tozzi, ma anche il giovanissimo LDA, Mr. Rain e il giudice di X Factor Dargen D’Amico. Out invece Nino Frassica che ha contratto il Covid. La diretta sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’anno che verrà, le anticipazioni di stasera 31 dicembre 2022 su Rai1

Il concerto di fine anno andrà in onda alla conclusione del discorso del Presidente della Repubblica, che sarà trasmesso a reti unificate. Bisognerà attendere circa le 21 dunque per poter assistere alla diretta umbra con Amadeus, che come detto guiderà un cast di artisti che porteranno in scena novità e tradizione. Sul palco ci saranno Umberto Tozzi e i Ricchi e Poveri, orfani di Franco Gatti, tastierista scomparso lo scorso ottobre. Il cantautorato italiano sarà protagonista anche con Raf, Francesco Renga e Donatella Rettore, tornata virale dopo la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo con Ditonellapiaga. E ancora, spazio a Piero Pelù, Iva Zanicchi, i Matia Bazar, Sandy Marton con la sua People from Ibiza e Tracy Spencer. Non mancheranno le note di Nek, Dargen D’Amico con la hit sanremese Dove si balla, i Modà e LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Festeggiamo questo inizio di 2023 in compagnia di @amadeuseb a "L'anno che verrà".

Vi aspettiamo la sera del 31 dicembre su @RaiUno! #ricchiepoveri #rai1 @RaiPlay pic.twitter.com/77wLbgeoKS — Ricchi e Poveri (@iricchiepoveri) December 27, 2022

Non soltanto musica, ma anche spettacolo e tanto divertimento. Accanto ai cantanti, saliranno sul palco di piazza IV Novembre di Perugia anche grandi volti del cinema e della comicità italiani. All’Anno che verrà infatti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, protagonisti dell’ultima stagione di Tale e Quale Show con Carlo Conti. Improvviso il forfait invece di Nino Frassica, costretto a rinunciare dopo aver contratto il Covid. «Non ci sarò», ha confermato al sito DavideMaggio. «Lo guarderò da casa». Il comico siciliano era ormai un habitué di simili eventi, anche condotto con Flavio Insinna l’edizione 2014-15.