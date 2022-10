Annie Ernaux Nobel per la Letteratura, la scrittura e il dolore

Interno giorno. Ore 18.35. La Belle Aurore, ottobre 2022. «Annie Ernaux ha vinto il Nobel per la Letteratura, hai visto?», mi ha chiesto un tizio l’altro giorno. Io cazzeggiavo sul marciapiede di Castel Morrone davanti alla Belle Aurore, mentre al suo interno si svolgeva uno shooting fotografico, o forse stavano girando uno spot, non ricordo. «Sì, ho visto, non ho mail letto nulla di suo. Sinceramente pensavo lo dessero a Houellebecq, ma comunque, in entrambi i casi, preferivo lo vincesse Kendrick Lamar, o al massimo Marracash», ho risposto. «Vabbè, scherzi a parte, cosa stai leggendo di bello?», ha rilanciato lui. «È un periodo strano, ho recensito una serie di romanzi per i quotidiani le scorse settimane e sono in un momento in cui ho voglia di roba diversa. Fa molto figo poi ultimamente dire: “Io non leggo romanzi, solo saggi”, quindi sul mio comodino in questo esatto momento c’è M2 di Scurati, che poi è un romanzo alla fine, un libro di Rampini sugli States che ho preso a Camogli e uno di Martelli su Craxi. L’antipatico». «Cazzo, Craxi e Mussolini. Roba forte», ha detto lui, alzando il sopracciglio alla Ancelotti, «Scurati poi l’ho visto qui diverse volte, o mi sbaglio?». «Sì, sì. E se è per questo settimana scorsa, post elezioni, c’è stato anche un mini congresso dello 02 PD e c’era a condurlo Lia Quartapelle, che tra l’altro è la moglie di Martelli. Vedi, tutto torna», ho risposto, fingendo di ricevere una telefonata, «restiamo, nonostante tutto, ancora uno dei principali riferimenti culturali in città. Ciaooo, bello».

Tempo fa frequentavo un corso di giornalismo alla Scuola Holden di Torino tenuto da quelli del Post e quando venne fuori che lavoravo alla Belle Aurore ricordo che una sera mi si avvicinò alla fine della lezione Luca Sofri e mi disse: «Quel locale è una leggenda!». E in effetti non aveva tutti i torti, perché l’avamposto chic ma radicale, fin dai tempi della sua apertura, nel lontano 1986, è sempre stato avvolto da una serie di leggende. Alcune vere, altre completamente inventate. Una delle più succulente narra che i proprietari, ai tempi del celeberrimo Teatro Officina di Viale Monza, una trattoria proletaria che gestivano prima di prendere la Belle Aurore, fossero diventati piuttosto famosi in città, perché erano soliti dar da mangiare gratis ai brigatisti e ai loro avvocati. Ciò nel tempo ha contribuito a far diventare l’avamposto chic ma radicale il luogo eletto per una serie di figure appartenenti a una certa sinistra extraparlamentare e per una parte della redazione di Radio Popolare. Storicamente il bar, oltre a essere forse il locale milanese più utilizzato come location cinematografica, è da sempre frequentato da artisti, fotografi, giornalisti, scrittori e intellettuali di ogni risma. Ai tavolini di marmo, circondato da stampe e arredi Anni 30, mentre leggi il giornale, sorseggiando il miglior Martini in circolazione, puoi trovare seduti vicino a te celebri designer, archistar, politici, sedicenti poeti, eredi di dinastie millenarie, un paio di Premi Strega ma anche briganti o semplici nullafacenti. All’avamposto chic ma radicale, all’interno del quale hanno girato film sia Scorsese che i fratelli Vanzina, ho portato nella vita quasi tutte le mie donne. È lì che ho conosciuto Ofelia ed è lì che negli anni mi sono preso alcune delle sbronze più solenni di cui ho memoria. La sera che conobbi Antonio Scurati, per esempio, ricordo che lo avvicinai completamente ubriaco urlandogli: «Scurati! Devo fare un esame all’università. Devo portare un autore contemporaneo. Vieni con me in Statale che facciamo come in Ecce Bombo di Moretti!». Questa è a Milano, ancora oggi, la Belle Aurore. Un luogo fuori dal tempo, sempre uguale a se stesso, che non cambierà mai.

Ha sempre avuto la passione dei libri, saggi storici o politici soprattutto, che andava a comperare alla Rizzoli in Galleria a pochi passi dal suo ufficio di Piazza San Babila. Sembrano passati secoli, e in effetti qualche anno è trascorso, se considero il fatto che quando se ne è andato avevo 12 anni e proprio oggi ne compio 31

Un paio di settimane fa, per esempio, è venuto a bere, per due, tre sere di fila, Marco Missiroli. Uno scrittore molto quotato, del quale non avevo mai letto nulla, appena uscito in libreria con un nuovo romanzo. Qualche giorno dopo succede che Il Messaggero mi assegna il compito di recensirlo e io, con poco trasporto e nessuna aspettativa a riguardo, mi metto a leggerlo, un pomeriggio, tra un turno e l’altro. «Oggi è morta mia madre. Se scrivo capirò quel dolore», ha scritto una volta Annie Ernaux. Il papà di Missiroli invece è ancora vivo, ma solo leggendo il suo libro ho capito il dolore che provo per la perdita del mio, a parecchi mesi di distanza. A casa di mio padre in Bulgaria mi sono sempre rifiutato di andarci. Poi, un Natale di qualche anno fa, Ofelia ha comprato due biglietti aerei per Sofia. «Devi vedere dove vive tuo padre, hai 31 anni ormai», mi aveva detto perentoria, e così ci sono andato.

Interno notte. Ore 22.15. Sofia, Bulgaria, gennaio 2011. È la prima volta che metto piede in Bulgaria, io che sono mezzo bulgaro e che da sempre ho rifiutato questa parte delle mie origini. Del resto ho rifiutato di appartenere a una qualsiasi famiglia, blasonata e non, perché da quando sono cucciolo me la son dovuta cavare da solo, volente o nolente, e quasi nessuno di loro mi ha dato una mano. Mai. Però il tempo passa e non è che si può essere violenti tutta la vita, così ora eccomi qui, seduto a un tavolo con di fronte mio padre nel suo appartamento nel centro di Sofia, in un bel palazzo liberty di fianco al Teatro Nazionale, che un tempo fu diretto addirittura da mio nonno. In mezzo a noi una marea di carte, pile di libri, un sacco di scartoffie, una copia di Le Monde e una, sgualcita, del Corriere della Sera. Ofelia è tornata in albergo, nella suite del Grand Hotel Sofia affacciata su un giardino con al centro un’enorme fontana, che ha pagato papà. Atterrati stamattina, da Milano Malpensa, all’aeroporto è venuta a prenderci una grossa berlina grigia con i vetri scuri, così per dimostrare che Kiril Frateff-Gianni, almeno in Bulgaria, conta ancora qualcosa. L’atmosfera è stata un po’ tesa per tutto il giorno ma ora siamo entrambi piuttosto rilassati. Ci versiamo qualche bicchiere di bourbon, accendiamo una serie di sigarette, ci sciogliamo, iniziamo a parlare. Papà indossa una giacca sahariana da dittatore di stato bananaico, nella sua testa probabilmente è una citazione a un qualche film di James Bond anche se nella realtà somiglia più a Bettino Craxi ad Hammamet. L’appartamento, grande ma non sontuoso, è arredato con colori chiari, elementi lineari e semplici. Non ci sono fotografie in giro ma impressiona la quantità di libri, sparsi ovunque, alla rinfusa, che sono praticamente ovunque. Ha sempre avuto la passione dei libri, saggi storici o politici soprattutto, che andava a comperare, quando stava a Milano, alla Rizzoli in Galleria a pochi passi dal suo ufficio di Piazza San Babila. Sembrano passati secoli, e in effetti qualche anno è trascorso, se considero il fatto che quando se ne è andato avevo 12 anni e proprio oggi ne compio 31. «Dov’è finito Kiko?», si chiedevano tutti. «Dov’è fuggito? Dove si nasconde? Cos’ha intenzione di fare?». Per qualche anno di lui non c’è stata traccia. Puff, sparito. C’è chi giura di averlo visto passeggiare lungo gli Champs-Élysèes, anche se ha lasciato Parigi da tempo. Altri dicono che abbia sorvolato l’oceano con un passaporto falso per atterrare a New York. In realtà era semplicemente tornato a casa, a Sofia, in Bulgaria. E lì è rimasto tutto questo tempo.

In tutto questo tempo mi son sempre chiesto, ma come passa le giornate in Bulgaria mio padre. Cosa fa? «Guarda, non esco molto. Sto qui, in questa vecchia casa, che ho da molto tempo, leggo, studio, scrivo. I primi anni soffrivo molto il fatto di non poter più lavorare, poi in qualche modo mi ci sono abituato». «Sì, d’accordo, ma praticamente come si svolge la tua giornata?». «Ultimamente soffro un po’ di insonnia. Sarà l’età. Quindi vado a letto molto tardi la notte e mi sveglio molto tardi la mattina. Si può dire che la mia giornata è composta da metà giornata e da metà nottata. Ogni tanto esco, ma raramente». «E quando esci dove vai?». «Qui siamo nel centro della città come hai notato. Quindi è tutto a portata di mano. Basta scendere. Spesso vado in un bar vicino all’ambasciata italiana a bere un caffè, forse perché mi ricorda casa, altre volte mi spingo fino all’università. Gironzolo, non ho impegni. Per anni sono andato tre volte la settimana a incontrare i miei avvocati che avevano i loro uffici vicino al Parlamento. Oggi che non è più necessario quella strada preferisco non farla». «Cosa ti manca di più della tua vita precedente? Cazzo, papà, son passati 20 anni». «Mi mancano i miei figli. Mi manchi tu Andrea e mi manca tuo fratello Stefano. Dover stare lontano da voi, questa è stata la cosa più dura di questo esilio, che come puoi vedere, oggi, finalmente con i tuoi occhi, di dorato non ha proprio niente». «E tutti i soldi? E il potere? Non ti mancano quelli?». «I soldi mi mancano pochissimo. Ho vissuto tanti anni in maniera sfarzosa e gli ultimi 20 in maniera molto semplice. Ho rinunciato alle auto costose, ai bei vestiti, ai viaggi. Niente di grave insomma. Il potere mi manca ancora meno, anche perché è un concetto talmente relativo che è quasi inquantificabile».

Di chiacchierate così non ne abbiamo più fatte io e il mio vecchio, anche tempo dopo, quando a 90 anni suonati è tornato in Italia e si è trasferito a Macherio a finire la sua esistenza. Il libro di Missiroli mi ha fatto pensare ai suoi ultimi giorni, alla Rsa, alla sua compostezza e alla sua definitiva uscita di scena, in silenzio, quasi in punta di piedi, in totale contrapposizione con quella che è stata tutta la sua vita

Ricordo perfettamente quel dialogo, come ricordo che una volta tornato in albergo quella notte ho fatto l’amore con Ofelia, in piedi, prendendola da dietro, osservando dalla finestra la neve di gennaio che cadeva sulle strade di Sofia e che imbiancava lentamente l’enorme giardino che stava di fronte all’entrata dell’hotel. Di chiacchierate così non ne abbiamo più fatte io e il mio vecchio, anche tempo dopo, quando a 90 anni suonati è tornato in Italia e si è trasferito a Macherio a finire la sua esistenza. Il libro di Missiroli mi ha fatto pensare ai suoi ultimi giorni, all’Rsa, alla sua compostezza e alla sua definitiva uscita di scena, in silenzio, quasi in punta di piedi, in totale contrapposizione con quella che è stata tutta la sua vita. «Oggi è morta mia madre. Se scrivo capirò quel dolore», ha scritto una volta Annie Ernaux.