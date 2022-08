Anne Heche, svelate le cause della morte: i risultati dell’autopsia

La morte di Anne Heche qualche giorno fa ha scosso tutti i fan dell’attrice. Inoltre, fino alla fine Anne si era dimostrata dal cuore d’oro e aveva deciso di donare i suoi organi vitali prima di morire. Oggi sono state rese note le cause della sua morte. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I risultati dell’autopsia che rivelano le cause della morte di Anne Heche

L’attrice Anne Heche si era schiantata a Los Angeles mentre era alla guida della sua auto. Era stata poi portata in ospedale in condizioni gravissime e lì erano stati inutili gli interventi medici visto che la donna era cerebralmente morta. La polizia aveva richiesto le analisi del sangue e aveva trovato tracce di cocaina al suo interno. Si sospettava dunque, che l’attrice era alla guida in uno stato alterato e per questa ragione era stata vittima dell’incidente.

Tuttavia l’autopsia sul corpo della donna ha fatto luce sulla situazione e ha rivelato le vere cause del decesso di Anne Heche. Secondo il medico legale, l’attrice sarebbe morta per le «inalazioni di fumo e lesioni termiche» provocate dall’incendio dell’auto in seguito allo schianto. Inoltre, nel rapporto del coroner si legge anche che la condizione dell’attrice sarebbe peggiorata a causa di una «frattura sternale dovuta a un trauma contusivo da impatto». Insomma, la morte di Anne Heche è stata accidentale e non dovuta ad elementi esterni o alteranti.

Il messaggio del marito alla donna

Tutto il mondo dello spettacolo ha espresso cordoglio e tristezza per la scomparsa di Anne Heche. È stato commovente anche l’ultimo saluto del marito Coley Laffoon che ha affermato: «È difficile per me. È difficile per la mia famiglia. Ma ci siamo trovati e abbiamo molto supporto, e andrà tutto bene. E penso che Anne probabilmente lo sia, mi piace pensare che sia libera, libera dal dolore e che si diverta, o che stia vivendo qualunque cosa accada nel suo viaggio. Aveva molto da dire».

L’attrice lascia anche due figli di 20 e 13 anni.