Anne Heche, grave incidente per l’attrice di Psycho

Anne Heche è rimasta coinvolta in un incidente a Los Angeles. L’attrice e regista è stata estratta viva dalle lamiere ma è ricoverata in gravi condizioni. A dirlo sono i media americani secondo cui la donna avrebbe superato i limiti di velocità con la sua auto per poi schiantarsi contro un’abitazione. Il risultato è che l’attrice è rimasta gravemente ferita ed è stato necessario il lavoro dei soccorritori per estrarla e portarla in ospedale.

Anne Heche: l’incidente in California

Sia l’auto su cui ha viaggiato l’attrice sia la casa dove si è schiantata hanno preso fuoco. Così è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e procedere con le manovre di soccorso. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Mar Vista, a Los Angeles, in California. Secondo la CNN, gli oltre cinquanta pompieri di Los Angeles hanno impiegato più di un’ora per accedere al veicolo e soffocare il rogo che ha causato un danno strutturale alla casa a due piani. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto e sono ancora in corso le indagini per accertare cosa sia successo nei dettagli.

La carriera

Anne Heche nasce in Ohio nel 1969. La donna inizia prestissimo la carriera di attrice, soprattutto nelle pellicole horror. La star di Hollywood, la cui fama si deve al ruolo nella soap opera Another World, per la quale ha vinto un Daytime Emmy nel 1991, ha lavorato in diversi film (l’ultimo dei quali è 13 minutes, uscito nelle sale solo nel 2021). Nella sua carriera spiccano titoli da cinema come Psycho di Gus Van Sant, Sesso & Potere, Donnie Brasco e L’ora della verità. L’attrice è anche regista ed è molto amata negli Stati Uniti e all’estero. Il suo profilo ufficiale su Instagram vanta oltre 60 mila followers. In passato ha avuto una relazione con la conduttrice Ellen DeGeneres e con l’attore James Tupper.