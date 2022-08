Anne Heche è «morta cerebralmente»: donerà gli organi

Anne Heche è cerebralmente morta. Questo è l’annuncio che la famiglia ha dato ai media internazionali. Ora però, rispettando la sua volontà, i suoi organi verranno donati a chi ne ha bisogno.

La notizia della morte cerebrale di Anne Heche e la decisione di donare gli organi

La famiglia di Anne Heche, attraverso un portavoce, ha fatto sapere che starebbe valutando la possibilità di donare i suoi organi. Questo sarebbe in linea con la sua volontà. Il portavoce della famiglia ha affermato: «È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta in vita per determinare se alcuni sono vitali». Ora i medici stanno valutando le condizioni dei suoi organi vitali e fino a quando la valutazione non sarà conclusa, Anne Heche continuerà a vivere grazie a un macchinario speciale. Tuttavia, dopo che i suoi organi saranno stati donati, verrà staccata la spina. «Anne ha subito una grave lesione cerebrale anossica e rimane in coma, in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva» questa è stata la sentenza del portavoce della famiglia dell’attrice.

Comunque, la famiglia nella comunicazione ufficiale fatta a TMZ ha ringraziato le persone vicine all’attrice in questo momento difficile: «Vogliamo ringraziare tutti per i loro gentili auguri e preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di Anne al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills».

Il cordoglio della famiglia per l’incidente

La famiglia ha anche espresso il suo cordoglio e ha lasciato un messaggio di ricordo per l’attrice: «Anne aveva un cuore enorme e ha toccato tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Più che il suo straordinario talento, ha visto diffondere gentilezza e gioia come il lavoro della sua vita, specialmente muovere l’ago per accettare chi ami. Lei sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e immensamente mancata per la sua luce».

Anne Heche era in coma per un incidente avvenuto lo scorso 5 agosto e anche se ha lottato fino all’ultimo purtroppo non ce l’ha fatta a riprendersi.