Anne Hathaway: marito, figli e film dell’attrice de Il diavolo veste Prada

Anne Hathaway è nata a Brooklyn il 2 novembre 1982. Appassionata di cinema sin da adolescente, viene ammessa a studiare recitazione al Barrow Group di New York, una prestigiosa accademia, e successivamente si iscrive all’università di Vassar dove si specializza in letteratura inglese.

Anne Hathaway: biografia e carriera

Debutta sul piccolo schermo nel 1999 nella serie televisiva statunitense Get Real, mentre il suo primo ruolo al cinema è stato nel 2001 nella commedia della Disney Pretty Princess. Nel 2004 è stata protagonista, invece, della fiaba grottesca Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella a cui segui il sequel Principe azzurro cercasi. Dopo questa interpretazione, la Hathaway si allontana dai ruoli finora interpretati e viene scelta nel cast di Brokeback Mountain, dove affianca Heath Ledger e Jake Gyllenhaal.

Ma è nel 2006, con il film Il diavolo veste Prada accanto a Meryl Streep, che si fa conoscere al grande pubblico. La pellicola è stato un grande successo al botteghino, incassa più di 625 milioni di dollari e lancia la Hathaway nel mondo del cinema. L’anno successivo viene scelta dal regista Julian Jarrold per interpretare la scrittrice Jane Austen nel biopic Becoming Jane – Il ritratto di una donna e nel 2008 presenzia alla 65ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia con il film Rachel sta per sposarsi. Per la stessa pellicola è candidata all’Oscar come miglior attrice protagonista.

Comincia per l’attrice newyorkese un periodo molto importante per la sua carriera. Nel 2010 è la Regina Bianca in Alice in Wonderland di Tim Burton, mentre nel 2011 è nelle sale con Amore & altri rimedi grazie al quale viene candidata ai Golden Globe. Nel 2012 ottiene il ruolo di Fantine in Les Misérables di Tom Hooper, che le è valso la vittoria ai premi Oscar 2013, ai Golden Globe, ai BAFTA e ai Screen Actor Guild Awards come migliore attrice non protagonista.

Tra gli altri film interpretati da Anne Hathaway ricordiamo Intersteller con Matthew McConaughey e Lo stagista inaspettato con Robert De Niro. Nel maggio 2019 riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.

Anne Hathaway: marito e figli

Dal 1999 al 2001 l’attrice è stata legata all’attore Topher Grace mentre nel 2004 ha avuto una breve relazione con l’attore Hugh Dancy conosciuto sul set di Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella. A questa storia è seguita una relazione di 4 anni con l’agente immobiliare Raffaello Follieri.

Nel 2008 incontra Adam Shulman, designer di gioielli, al Palm Springs Film Festival. I due iniziano a frequentarsi e il 29 settembre 2012 si sposano. La coppia ha due figli, Jonathan Rosebanks Shulman, nato il 24 marzo 2016, e Jack, nato nel dicembre 2019.