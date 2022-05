Anne Hathaway e Zendaya nel nuovo spot Bulgari girato da Sorrentino

L’attrice premio Oscar Anne Hathaway è la nuova ambassador della maison di alta gioielleria Bulgari, e insieme a Zendaya è protagonista di uno spot realizzato con la regia di Paolo Sorrentino. Impreziosite dai gioielli Bulgari, le due attrici sono le co-star di Unexpected Wonders, la nuova campagna 2022 del brand.

Anne Hathaway e Zendaya insieme per la regia di Paolo Sorrentino

Anne Hathaway e Zendaya brillano insieme nello spot che consacra il marchio Bulgari girato da Paolo Sorrentino. Per la campagna pubblicitaria del 2022, il brand si è affidanto anche all’attrice indiana Priyanka Chopra, all’attrice cinese Shu Qi e alla cantate tailandese dei Blackpink Lalisa, conosciuta anche come Lisa. A immortarlarle impreziosite dai gioielli Bulgari è stato il fotografo Dan Jackson, mentre al regista italiano Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza e, proprio recentemente, È stata la mano di Dio) è stata affidata la regia dello spot.

Bellissime e sensuali, adorne di gioielli e diamanti, Anne Hathaway e Zendaya camminano e danzano nell’elegante spot girato a Roma. La città eterna infatti si sposa bene al tema della nuova campagna pubblicitaria, “unexpected wonder”, ovvero meraviglia inattesa. Quanto ai gioielli protagonisti dello spot, la nuova ambassador Bulgari Anne Hathaway ha indossato sia creazioni di Alta Gioielleria, sia pezzi dell’intramontabile collezione Serpenti, così come gioielli e orologi di Divas’ Dream. Zendaya ha svelato invece con incomparabile eleganza i capolavori di Alta Gioielleria Bulgari e le linee di B.zero1 e BULGARI BULGARI.

Le due attrici nello spot

“Accetta l’invito commovente di Roma e cerca la gioia e la meraviglia in ogni momento, scintillando di bellezza nei luoghi più sorprendenti, sapendo che rimanere curiosi ci apre a un’infinità di meravigliose opportunità”, si legge nel commento allo spot. “Scopri #UnexpectedWonders, il nuovo Brand movie di #Bulgari. #Roma.”

Anne Hathaway ammicca nel breve filmato “alla ricerca della meraviglia…”, mentre Zendaya aggiunge, “… non ci sono finali”. Eleganti gioielli sono sparsi nella tenuta mentre Hathaway osserva con desiderio le pietre preziose e la stessa Zendaya. Le due attrici sembrano condividere la stessa complicità.

All’improvviso, i gioielli cadono come petali dal soffitto. Le farfalle galleggiano vicino al viso di Anne Hathaway prima che si lanci in una danza lenta e sensuale che rievoca i movimenti di Uma Thurman in Pulp Fiction, ma più lentamente. Zendaya scivola nell’inquadratura affiancando la collega. Lil film si conclude con le braccia di Hathaway avvolte attorno a Zendaya e le loro teste che si toccano.