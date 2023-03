Annalisa Scarrone: età, fidanzato e canzoni della cantautrice

La cantante Annalisa Scarrone, conosciuta solo come Annalisa, è tra i tanti artisti resi popolari da Amici di Maria De Filipppi. Nata il 5 agosto del 1985 a Savona, da piccolissima ha iniziato a suonare la chitarra classica, il pianoforte e il flauto traverso. Crescendo, la passione per la musica è aumentata sempre di più tanto che decide di incidere e registrare numerosi brani che deposita autonomamente alla Siae. Durante gli studi alla facoltà di Fisica di Torino, dove si è laureata nel 2009, ha iniziato a collaborare con due band.

Annalisa Scarrone: biografia e carriera

La sua carriera decolla ufficialmente con la partecipazione nel 2010 ad Amici, arrivando seconda e vincendo il premio della critica giornalistica. Il talent della De Filippi è un vero e proprio trampolino di lancio che proietterà Annalisa sul palco di Sanremo. La cantante, infatti, parteciperà a diverse edizioni del Festival, giungendo nona nel 2013 con Scintille, quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale, terza nel 2018 con Il mondo prima di te e settima nel 2021 con Dieci.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Award, un Premio Lunezia, un premio Mia Martini nel 2014 ed è stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest The Global Sound 2013.

Sempre più protagonista della scena musicale italiana, la cantante è reduce dal grande successo di quest’estate, Tropicana, brano realizzato in collaborazione con i Boomdabash. A questo è seguito il singolo Bellissima, salito in breve ai vertici di tutte le classifiche musicali. Oggi, 31 marzo, uscirà in radio il brano Mon Amour, scritto con Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Annalisa è molto riservata, preferendo stare lontana dai riflettori. Dopo la storia d’amore col musicista Davide Simonetta (terminata nel 2017), la cantante è fidanzata con Marian Richero, un cantante nato a Peshtera in Bulgaria e vissuto fino all’età di sette anni a Sofia in un orfanotrofio. I due si sono conosciuti a Sanremo. Nel 2018 Marian ha pubblicato il suo primo album dal titolo Benvenuto e nel 2020 è uscito il suo secondo album, Il mondo prima di te.