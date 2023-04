Annalisa co-conduttrice di Amadeus a Sanremo 2024: l’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni, la cantante ed ex concorrente di Amici Annalisa potrebbe affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston e prendere il posto di Chiara Ferragni a Sanremo 2024.

Annalisa co-conduttrice di Sanremo 2024?

Il conduttore e direttore artistico è già all’opera per la prossima edizione della kermesse. Giorni fa si era parlato della presenza della moglie di Fedez anche per la prossima edizione. Voci alle quali ne sono seguite altre che, invece, parlano di un rifiuto dell’influencer. La presenza della Ferragni sarebbe stata fortemente voluta da Amadeus dopo il successo di questa edizione e non è chiaro il motivo del suo (eventuale) rifiuto.

Ma l’uomo non si è scoraggiato e ha già pronta l’alternativa che potrebbe ricadere proprio sulla cantante Annalisa. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi. Cantante apprezzata dal pubblico, ha partecipato già altre volte, come artista, alla kermesse. Nel 2013 con Scintille piazzandosi al sesto posto, nel 2015 con Una finestra tra le stelle arrivando al quarto posto in classifica, nel 2016 con Il diluvio universale con cui si è classificata undicesima, nel 2018 con Il mondo prima di te arrivando terza e nel 2021 con Dieci piazzandosi al decimo posto. Insomma, Annalisa sarebbe di casa sul palco dell’Ariston.

Non sarebbe la prima volta per un’ex di Amici

La scelta di optare per un ex concorrente di Amici non sarebbe di certo una novità. Sul palco ligure erano già approdate, prima come concorrenti e poi come co-conduttrici, Emma ed Elodie. Per Annalisa sarebbe un ulteriore riconoscimento alla sua brillante carriera dopo che sta conquistando un successo musicale dietro l’altro. Reduce dal successo di Bellissima, che ha scalato le classifiche ed ha conquistato il secondo disco di platino, attualmente sta spopolando su radio e piattaforme con il singolo Mon amour. Inoltre sarà l’opening ufficiale dei concerti dei Coldplay a Milano previsti a San Siro dal 25 al 29 giugno.