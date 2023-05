Annalisa, Mon Amour è disco di platino mentre Bellissima conquista il terzo

Momento d’oro, anzi di platino, per Annalisa. La cantante italiana continua a sostare nelle parti alte delle classifiche italiane e non solo, conquistando trionfi certificati dai dischi di platino. E anche per la settimana 20, Fimi, Federazione Industria Musicale Italiana, non può far altro che dare atto al grande successo dei brani di Annalisa, che conquista ben due dischi di platino, uno per Mon Amour e uno per Bellissima. Quest’ultimo brano è triplo platino dopo aver superato le 300 mila unità, mentre per Mon Amour si tratta del primo, ma con un piccolo record personale: è la hit più veloce, tra quelle firmate dalla performer italiana, ad avercela fatta.

Oggi giornata indimenticabile 🥹#Bellissima#MonAmour pic.twitter.com/aS69dARDHN — ANNALISA (@NaliOfficial) May 22, 2023

“Per Mon Amour si tratta del disco di platino più veloce raggiunto da Annalisa in carriera (7 settimane)”@NaliOfficial #Annalisa pic.twitter.com/VXyPcYMkTo — Matteo🩸 (@MatteoBrento) May 22, 2023

Un grande successo per Annalisa, che si gode un momento magico. E se Bellissima continua a conquistare gli italiani, è con Mon Amour che l’artista sta alzando ulteriormente l’asticella. Il personale record arriva dopo che la hit è diventata disco d’oro lo scorso 2 maggio. Venti giorni più tardi, un’altra gratificazione arriva dai numeri e dagli ascolti.

Doppio platino a Pinguini Tattici Nucleari, Maneskin, Tedua e Finesse

E se Annalisa guida la classifica dei top della settimana, anche altri artisti esultano per i propri successi. Ad esempio i Pinguini Tattici Nucleari, che superano le 100 mila copie vendute con l’album Fake News: è doppio disco di platino. Stesso riconoscimento per altri singoli italiani: Supermodel dei Maneskin, Lingerie di Tedua e Sfera Ebbasta, e Gelosa di Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. Primo platino, infine, per Blanco e Mina con Un briciolo di allegria, Luchè con Che Dio mi benedica e Geolier con Money, feat. Marracash.