Annalisa senza limiti: Mon Amour è prima nei singoli in classifica FIMI

A due settimane dal primo disco di platino, Mon Amour, hit di Annalisa, conquista un nuovo record. FIMI, infatti, ha pubblicato oggi, in ritardo a causa della Festa della Repubblica, i dati relativi alle proprie classifiche dal 26 maggio al primo giugno. E dopo diversi secondi posti, la cantante trova la vetta e conquista un vero e proprio record. Non solo è la prima volta in carriera per lei al primo posto tra i singoli, ma da tre anni nessuna cantante donna era riuscita a farcela. L’ultima volta è toccato ad Anna con Bando, che ha tutt’ora il primato relativo all’età: è infatti l’artista più giovane, che sia uomo o donna, ad avercela fatta, poiché aveva appena 16 anni nel marzo 2020, a inizio pandemia.

LEGGI ANCHE: Annalisa si è spogliata, alleggerita e ha fatto boom (pure) su TikTok

Annalisa riporta le donne in vetta tra i singoli

L’ascesa di Annalisa, negli ultimi mesi, appare inarrestabile. Lo scorso 22 maggio la cantante festeggiava il primo disco di platino con Mon Amour e il triplo platino di Bellissima, in classifica da 8 mesi. Oggi il nuovo successo, con la vetta tra i singoli secondo la classifica FIMI. L’artista ha superato Vetri Neri di Ava, Anna e Capo Plaza, piazzandosi davanti anche a Mina e Blanco, al terzo posto con Un briciolo di allegria, e a Lazza, con Cenere, stabile nelle prime posizioni da mesi dopo il secondo posto a Sanremo. Ma, come se non bastasse, Annalisa è anche al quinto posto grazie a Disco Paradise, con Fedez e Articolo 31.

MON AMOUR È LA CANZONE PIÙ VENDUTA IN ITALIA 💥

Mi dicono che per una donna solista non succedeva da anni 🥹🫠

Sono senza parole, grazie ❤️#MonAmour pic.twitter.com/aSiPNiuvwn — ANNALISA (@NaliOfficial) June 5, 2023

Gli album: Mengoni in vetta con Materia (Prisma)

Tra gli album, invece, è Marco Mengoni a balzare in vetta alla classifica FIMI. Il suo disco Materia (Prisma), dodicesimo a fine maggio, è il più venduto in Italia, seguito dall’album del rapper Baby Gang, che debutta con Innocente al secondo posto. Resta terzo Geolier con Il Coraggio dei Bambini – Atto II mentre Emis Killa, primo una settimana fa, scende al quarto posto con Effetto Notte.