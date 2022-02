Anna Valle chi è: età, marito, figli, carriera e malattia della ex Miss Italia attrice in “Lea Un nuovo giorno”

Anna Valle è un’attrice romana di 46 anni, nota al pubblico per aver recitato in alcune fiction nostrane e film di successo. Nel 1995 ha vinto il titolo di Miss Italia, che ha lanciato la sua carriera prima nel settore della moda, e poi in quello del cinema. Oggi l’attrice è sposata ed è madre di due bambini. Ecco chi è Anna Valle.

Chi è Anna Valle? Età, altezza, biografia e carriera della ex Miss Italia

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno del 1975, oggi ha dunque 46 anni ed è alta 178 centimetri per un peso di circa 60 chili. A tredici anni si è trasferita con la madre e la sorella in Sicilia a Lentini, dove ha avuto l’occasione di fare le sue prime esperienze nel mondo della recitazione. Mentre studiava al Liceo Classico, ha infatti recitato al Teatro greco di Siracusa, interpretando Mirrina in Lisistrata di Aristofane.

Terminati gli studi al liceo, si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza a Catania, mentre lavorava nel negozio di abbigliamento dei genitori. Nel ’95, tuttavia, ha interrotto gli studi per partecipare al concorso Miss Italia, che ha vinto nello stesso anno. Da quel momento la sua carriera è decollata. Dopo aver tentato di ottenere un titolo a Miss Universo l’anno seguente, si è dedicata pienamente alla recitazione. Mentre studiava al Teatro blu di Roma, ha infatti interpretato alcuni fotoromanzi. Il suo primo ruolo da protagonista l’ha ottenuto nella fiction TV Commesse. Ma ha recitato anche in Turbo, Cuore, Papa Giovanni, Per Amore e molti altri film.

Di recente Anna Valle è apparsa in numerose fiction diffuse dalla Rai. In particolare si ricordano Questo nostro amore, Un amore e una vendetta, Sorelle, nella quale ha interpretato la protagonista Chiara, La Compagnia del Cigno. Nel 2022 ha poi presentato al 72° Festival di Sanremo la serie Lea – Un nuovo giorno.

La vita privata di Anna Valle: chi sono marito e figli dell’attrice di “Lea Un nuovo giorno”

L’attrice è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, attore, regista e produttore di teatro. Con lui ha dato alla luce due figli: Ginevra, nata nel 2008 e Leonardo, nato nel 2013. Anna Valle inoltre collabora attivamente con associazioni benefiche a favore dei bambini e ha deciso di non sottoporsi alla chirurgia estetica, per preservare la sua bellezza naturale.

Che malattia ha Anna Valle?

Per un certo periodo si era diffusa la voce che Anna Valle avesse la sindrome del colon irritabile. L’attrice, però, ha negato categoricamente tutto questo anche tramite i suoi profili social. “Si dice che io soffra di una patologia. Non è assolutamente vero”.