Anna Tatangelo, è morta la mamma: Palmira Vinci aveva 67 anni

È morta la mamma di Anna Tatangelo. La donna si chiamava Palmira Vinci e aveva 67 anni. Si è spenta a termine di una lunga lotta contro una feroce malattia. «Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me», aveva detto in passato la cantante.

Morta la mamma di Anna Tatangelo

La mamma di Anna Tatangelo è morta la mattina del 29 settembre all’età di 67 anni, perdendo la sua lotta contro una feroce malattia. Si chiamava Palmira Vinci e aveva un legame profondo con la cantante, che spesso non ha nascosto la sua preoccupazione per le condizioni di salute della donna. Un legame speciale che i fan avevano avuto modo di scoprire anche grazie ai social, nei quali Anna Tatangelo raccontava non solo la forza della loro unione, ma anche il dolore per il male contro il quale Palmira combatteva.

La notizia della morte è stata diffusa da una testata locale, dove è stato riportato che i funerali saranno celebrati domani, venerdì 30 settembre, alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti. Per il momento la cantante non ha commentato il triste evento, seppure i fan possano dedurre il suo attuale stato d’animo. Non solo Palmira Vinci era molto affezionata a Tatangelo, ma aveva un legame speciale anche con il nipotino Andrea. «Descrivere i sentimenti che un essere umano può provare per la propria mamma è davvero difficile perché ogni parola, ogni emozione, ogni grazie sembra non riuscire mai a descrivere una cosa così forte ed intensa. Ed eccomi qui…con gli occhi pieni di emozioni a pensare a te, Mamma», scriveva Anna Tatangelo su Instagram in occasione della Festa della Mamma.