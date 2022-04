Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati: l’indiscrezione

Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati: insieme da oltre un anno ma ufficializzatisi come coppia solo poco tempo fa, tra i due sarebbe arrivata la rottura definitiva.

Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati?

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi spiegando, in esclusiva, che la cantante di Sora e l’artista napoletano, di poco più giovane di lei, non starebbero più insieme. Questo quanto si legge sui canali social del magazine: “La loro storia d’amore è finita. I due avevano ufficializzato da poco la loro relazione che durava da oltre un anno”. A corredo della didascalia un loro scatto insieme che, secondo quanto scritto da Chi, la Tatangelo aveva postato qualche giorno prima accompagnato dalla scritta “non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”.

Attualmente, come hanno fatto notare gli utenti più attenti, sul profilo Instagram della cantante non compare più alcuna foto con il fidanzato, dettaglio che potrebbe avvalorare la tesi della rottura. Per il momento nessuno dei due membri della coppia ha comunque confermato o smentito la notizia né è intervenuto per commentarla.

La storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori

La relazione tra Anna e Livio era iniziata oltre un anno fa dopo la conclusione definitiva della storia che vedeva legata la donna a Gigi D’Alessio e dalla quale era nato il figlio Andrea. Di recente lei aveva parlato del suo nuovo compagno in un’intervista a Verissimo confermando di essere impegnata. Pur affermando che “dove andremo non lo so”, aveva ammesso che “è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene e mi ha cambiato”. Proprio lui le aveva infatti fatto tornare il sorriso e il buonumore “in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile” ed era stata “la luce che ci voleva nella mia vita“.