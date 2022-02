«Falsa ereditiera». Più semplicemente, «truffatrice». Sono queste le definizioni che, nel tempo, da opinione pubblica, media e legge, sono state date di Anna Sorokin, che con una falsa identità e soprattutto millantando un patrimonio milionario ha truffato hotel, ristoranti, resort e anche nomi della New York bene e soprattutto danarosa. Ora la sua storia è sbarcata in Tv: su Netflix, Inventing Anna, è uscita l’11 febbraio. Lei del prodotto è stata consulente retribuita, come riporta Insider, per una somma di 320mila dollari.

Chi è Anna Sorokin l’“ereditiera”

Il caso di Anna Sorokin è balzato sotto ai riflettori nel 2017 – all’epoca, aveva ventisette anni – quando è stata arrestata perché si fingeva un’ereditiera tedesca, con il nome di Anna Delvey. Grazie a questa identità costruita ad arte era riuscita a farsi accogliere nei salotti più “in” di Manhattan. E usando come scusa il fatto di essere in attesa di ricevere fondi per creare quella che presentava come una fondazione per l’arte contemporanea, la Anne Dalvey Foundation, con un patrimonio da 60 milioni di dollari, ha truffato banche, hotel, ristoranti, “amici” per un ammontare complessivo di oltre 200mila dollari.

Dove si trova Anna Sorokin oggi

Anna Sorokin, cittadina tedesca, che oggi ha 31 anni, nel 2019 è stata condannata per otto capi di imputazione a una pena detentiva da scontare in una prigione di Stato, nonché a una multa di 24mila dollari e a risarcimenti per circa 199mila dollari. Dopo essere stata detenuta in cinque strutture, è stata rilasciata, per buona condotta, a febbraio 2021. Una breve “pausa” che ha usato raccontando la sua vita post-carcere sui social, ovviamente da un albergo a cinque stelle, il NoMad Hotel nel centro di Manhattan, e con tanto di operatore dedicato. A un mese e mezzo dalla sua uscita dall’istituto di correzione di Albion, però è stata nuovamente arrestata, stavolta per aver soggiornato nel Paese oltre il tempo previsto dal suo visto. Detenuta in una prigione del New Jersey, sarebbe in attesa di un probabile trasferimento in Germania, che si sarebbe dovuto verificare lo scorso marzo, ma che è stato “sospeso” per la richiesta di asilo presentata dalla donna tramite i suoi legali, basata sulla presunta “paura” di tornare nel Paese a seguito di alcune minacce ricevute. In attesa del giudizio definitivo sulla sua richiesta, Anna Sorokin rimane presso l’Orange County Correctional Facility nello stato di New York. A gennaio scorso, è risultata positiva al Covid e ha trascorso più di una settimana in isolamento.

Cosa fa Anna Sorokin oggi e cosa progetta per il domani

Raggiunta dal New York Times, Anna Sorokin racconta di sentirsi molto diversa ormai da quella di un tempo. La prigione avrebbe cambiato il suo modo di guardare il mondo e anche se stessa, facendola entrare in contatto con persone dalla vita ben diversa dalla sua e problemi concreti, che nulla hanno a che vedere con la sua quotidianità fuori dagli schemi, tra lussi da star e spese folli. Intanto, con i soldi ricevuti da Netflix come compenso per il suo lavoro, ha pagato le sue spese legali e saldato parte dei suoi debiti. Oggi, Anna Sorokin parla dei problemi legati alla detenzione, denunciando ritardi e inadempienze. A proposito dell’ultimo anno di detenzione, denuncia: «Tra il mio arresto e il mio rilascio, i primi funzionari che mi hanno fatto domande sul mio crimine sono stati quelli della commissione per la libertà vigilata». Nel frattempo, cerca di difendersi e, soprattutto, pensa al domani. Sta lavorando, infatti, a più progetti: un documentario, un libro in cui illustrare la sua vita in prigione e un podcast. Perché, evidentemente, come ha detto in passato, «Il crimine paga». Anche raccontato.